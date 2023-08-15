Shin Tae-yong Siap Tangani Timnas Indonesia U-23 dan Senior, Roberto Mancini Menolak saat Diberi Tanggung Jawab Lebih

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memiliki sikap yang berbeda dengan eks pelatih Timnas Italia, Roberto Mancini. Bedanya, Shin Tae-yong siap tangani Timnas Indonesia U-23 hingga senior, sedangkan Roberto Mancini menolak saat diberi tanggung jawab lebih di Timnas Italia.

Sebagaimana diketahui, Roberto Mancini telah resmi mengundurkan diri dari pelatih Timnas Italia pada Minggu, 13 Agustus 2023 malam WIB. Keputusan ini sangat mengejutkan karena sang juru taktik 58 tahun itu masih terikat kontrak bersama Gli Azzurri –julukan Timnas Italia– hingga 30 Juni 2026.

Baru-baru ini, Roberto Mancini buka suara terkait alasannya angkat koper lebih awal dari kursi pelatih Timnas Italia. Ahli strategi berpaspor Italia itu justru menyalahkan Presiden Federasi Sepakbola Italia (FIGC), Gabriele Gravina, atas kepergiannya secara tiba-tiba.

Dalam laporan Football Italia, Roberto Mancini awalnya diberi peran baru oleh FIGC, yakni sebagai koordinator Timnas Italia level U-20 dan U-21. Namun, ia merasa keberatan ketika diminta menjadi koordinator Timnas Italia U-21 tersebut.

Sebab, Roberto Mancini menilai hal itu bisa menjadi cara untuk memecah belah staf kerjanya. Terlebih, sejumlah staf pelatih Roberto Mancini di Timnas Italia senior lebih banyak ditugaskan di tim U-21. Sehingga, dia merasa tidak mendapat dukungan dari FIGC.

“Gravina telah mencoba selama setahun untuk merevolusi staf saya,” ungkap Roberto Mancini, mengutip dari Football Italia, Selasa (15/8/2023).

“Saya mencoba mengatakan kepadanya bahwa paling banyak dia dapat menambahkan beberapa wajah baru, tetapi dia tidak dapat mengambil dua anggota dari grup yang berhasil dan telah menang. Jika ada, seharusnya saya yang memutuskan untuk mengganti anggota staf saya," lanjutnya.