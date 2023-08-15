Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Malaysia U-23: Jose Mourinho pun Tak Bisa Langsung Bawa Tim Ini Juara!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:59 WIB
Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Malaysia U-23: Jose Mourinho pun Tak Bisa Langsung Bawa Tim Ini Juara!
Jose Mourinho dinilai tak bisa langsung memberikan trofi kepada Timnas Malaysia U-23. (Foto: REUTERS/Alberto Lingria)
PELATIH Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, masih sakit hati dengan serangkaian kritikan yang menerpa dirinya ketika skuad Harimau Muda hancur lebur di SEA Games 2023. Jelang melawan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Elangowan Elavarasan mengatakan butuh waktu untuk membentuk skuad yang kuat.

Ia bahkan menyebut, pelatih sekaliber Jose Mourinho pun tak bisa langsung membawa Timnas Malaysia U-23 juara di berbagai ajang. Sekadar diketahui, Elangowan Elavarasan yang ditunjuk sebagai pelatih Timnas Malaysia U-23 per 1 September 2022, mendapat serangan dari sana-sini pada Mei 2023.

Timnas Malaysia U-23

(Timnas Malaysia U-23 rontok di fase grup SEA Games 2023)

Elangowan Elavarasan mendapat serangan setelah Malaysia U-23 rontok di fase grup B SEA Games 2023. Setelah menang 5-1 atas Laos, Malaysia U-23 tumbang 0-2 dari Thailand dan dipermalukan Vietnam 1-2.

Meski di laga terakhir fase grup menang 7-0 atas Singapura, Elangowan Elavarasan gagal mengantarkan Malaysia U-23 ke semifinal SEA Games 2023. Berselang tiga bulan, Elangowan Elavarasan kembali memimpin skuad Timnas Malaysia U-23.

Kali ini, Timnas Malaysia U-23 akan mengarungi Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Malaysia U-23 tergabung di Grup B bersama Timnas Indonesia U-23 dan Timor Leste U-23.

Di laga pertama, Malaysia U-23 langsung dihadapkan dengan Timnas Indonesia U-23 pada Jumat, 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Nantinya hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

