HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Didatangkan Al Hilal pada Bursa Transfer Musim Panas 2023, Nomor 1 Neymar Jr!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:55 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Didatangkan Al Hilal pada Bursa Transfer Musim Panas 2023, Nomor 1 Neymar Jr!
Neymar Jr dikabarkan akan segera pindah ke Al Hilal. (Foto: Instagram/@neymarjr)
5 pesepakbola top dunia yang didatangkan Al Hilal pada bursa transfer musim panas 2023 mencuri perhatian. Apalagi, dana besar diketahui rela digelontorkan Al Hilal demi membuat skuadnya makin tangguh untuk mengarungi musim 2023-2024.

Ya, klub-klub di Arab Saudi terus bergerilya mendatangkan amunisi baru di bursa transfer musim panas 2023 ini. Mereka bahkan berhasil menggaet bintang-bintang sepakbola dunia. Hal itu pun turut dilakukan Al Hilal.

Kehadiran pemain ini tentu saja diharapkan Al Hilal membawa mereka merebut gelar juara, termasuk di Liga Arab Saudi 2023-2024. Pasalnya pada musim lalu, mereka harus puas hanya finis di urutan ketiga pada klasemen akhir Liga Arab Saudi 2023-2024.

Lalu, siapa saja pemain bintang baru yang berlabuh ke Al Hilal? Berikut 5 pesepakbola top dunia yang didatangkan Al Hilal pada bursa transfer musim panas 2023.

5. Kalidou Koulibaly

Kalidou Kolibaly

Salah satu pesepakbola top dunia yang didatangkan Al Hilal pada bursa transfer musim panas 2023 adalah Kalidou Koulibaly. Bek asal Senegal ini resmi direkrut Al Hilal dari Chelsea pada 25 Juni 2023.

Kabarnya, Chelsea mendapat dana sebesar 23 juta euro atau sekira Rp378 miliar dari hasil penjualan Koulibaly. Bek berusia 32 tahun itu dikontrak selama tiga tahun.

Koulibaly pun mendapat gaji fantastis di Al Hilal. Dia dikabarkan mendapat upah mencapai 25 juta euro atau sekira Rp411 miliar per musim.

4. Ruben Neves

Ruben Neves

Kemudian, ada nama Ruben Neves. Dia direkrut Al Hilal dari klub Liga Inggris, yakni Wolverhampton Wanderers.

Penjualan Ruben Neves bahkan memecahkan rekor penjualan termahal Wolverhampton. Al Hilal dikabarkan menebus gelandang asal Portugal itu senilai 47 juta poundsterling atau sekira Rp916 miliar.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita bola lainnya
