Pelatih Malaysia U-23 Ketakutan Timnas Indonesia U-23 Ditangani Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023

PELATIH Malaysia U-23 ketakutan Timnas Indonesia U-23 ditangani Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023. Menurut pelatih bernama Elangowan Elavarasan itu, hadirnya Shin Tae-yong membuat Timnas Indonesia U-23 semakin kuat.

Seperti yang diketahui, pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja lalu, Indra Sjafri dipercaya PSSI untuk memimpin Timnas Indonesia U-22. Sebab pada saat itu Shin Tae-yong fokus mempersiapkan Timnas Indonesia U-20 yang akan tampil di Piala Dunia U-20 2023.

Menariknya, Piala Dunia U-20 2023 malah batal digelar di Indonesia yang membuat pasukan Garuda Nusantara pun batal tampil di kompetisi itu. Sementara Timnas Indonesia U-22 asuhan Indra Sjafri sukses menjuarai SEA Games 2023.

Keberhasilan di SEA Games 2023 sempat membuat Indra Sjafri dipertahankan memimpin Timnas Indonesia U-23. Namun, nyatanya untuk menghadapi Piala AFF U-23 2023, pasukan Garuda Muda itu kembali dipercayakan kepada Shin Tae-yong.

Mendengar Timnas Indonesia U-23 diambil alih Shin Tae-yong ternyata membuat Elavarasan khawatir. Apalagi Malaysia U-23 berada satu grup dengan Timnas Indonesia dan Timor Leste di Piala AFF U-23 2023, yakni Grup B.

“Pelatih Timnas Indonesia senior (Shin Tae-yong) mengambil alih tim (Timnas Indonesia U-23). Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia U-23 terlihat sangat kuat,” kata Elavarasan, dikutip dari media Malaysia, New Straits Times, Selasa (15/8/2023).