Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Malaysia U-23 Ketakutan Timnas Indonesia U-23 Ditangani Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:28 WIB
Pelatih Malaysia U-23 Ketakutan Timnas Indonesia U-23 Ditangani Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Malaysia U-23 ketakutan Timnas Indonesia U-23 ditangani Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023. Menurut pelatih bernama Elangowan Elavarasan itu, hadirnya Shin Tae-yong membuat Timnas Indonesia U-23 semakin kuat.

Seperti yang diketahui, pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja lalu, Indra Sjafri dipercaya PSSI untuk memimpin Timnas Indonesia U-22. Sebab pada saat itu Shin Tae-yong fokus mempersiapkan Timnas Indonesia U-20 yang akan tampil di Piala Dunia U-20 2023.

Menariknya, Piala Dunia U-20 2023 malah batal digelar di Indonesia yang membuat pasukan Garuda Nusantara pun batal tampil di kompetisi itu. Sementara Timnas Indonesia U-22 asuhan Indra Sjafri sukses menjuarai SEA Games 2023.

Keberhasilan di SEA Games 2023 sempat membuat Indra Sjafri dipertahankan memimpin Timnas Indonesia U-23. Namun, nyatanya untuk menghadapi Piala AFF U-23 2023, pasukan Garuda Muda itu kembali dipercayakan kepada Shin Tae-yong.

Pelatih Timnas Malaysia U-23, Elavarasan

Mendengar Timnas Indonesia U-23 diambil alih Shin Tae-yong ternyata membuat Elavarasan khawatir. Apalagi Malaysia U-23 berada satu grup dengan Timnas Indonesia dan Timor Leste di Piala AFF U-23 2023, yakni Grup B.

“Pelatih Timnas Indonesia senior (Shin Tae-yong) mengambil alih tim (Timnas Indonesia U-23). Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia U-23 terlihat sangat kuat,” kata Elavarasan, dikutip dari media Malaysia, New Straits Times, Selasa (15/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/49/1649401/seri-pemungkas-yamaha-cup-race-2025-digelar-di-tasikmalaya-siap-hadirkan-euforia-memorable-ojt.jpg
Seri Pemungkas Yamaha Cup Race 2025 Digelar di Tasikmalaya, Siap Hadirkan Euforia Memorable
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/mauricio_souza.jpg
Komentar Mauricio Souza usai Persija Menang di HUT ke-97, The Jakmania Bikin GBK Bergejolak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement