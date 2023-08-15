Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Malaysia U-23 Resmi Gelar Latihan di Thailand

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:26 WIB
Skuad Timnas Malaysia U-23 menggelar latihan di Thailand jelang Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram FA Malaysia)
Skuad Timnas Malaysia U-23 menggelar latihan di Thailand jelang Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram FA Malaysia)
JELANG lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Malaysia U-23 resmi gelar latihan di Thailand. Dalam keterangan resmi Federasi Sepakbola Malaysia (FAM), pasukan E. Elavarasan itu telah melakukan sesi latihan hari kedua di Thailand pada Senin, 14 Agustus 2023 malam WIB.

"Skuad Harimau Malaya U-23 besutan E. Elavarasan melanjutkan pemusatan latihan pusat hari kedua untuk menghadapi Kejuaraan AFF U-23 2023 di Rayong, Thailand, 17-26 Agustus mendatang," tulis keterangan FAM di akun Twitter resminya, @FAM_Malaysia, dikutip Selasa (15/8/2023).

 

Latihan yang dilakukan oleh skuad Harimau Malaya Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- itu sebagai persiapan jelang melawan Timnas Indonesia U-23. Sebagai informasi, Malaysia U-23 sendiri tergabung di Grup B bersama Timnas Indonesia U-23 dan Timor Leste.

Sementara itu, tuan rumah Thailand berada di Grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sedangkan Grup C dihuni oleh Vietnam, Filipina dan Laos pada Piala AFF U-23 2023 yang akan digelar di Thailand dari 17-26 Agustus 2023 itu.

Malaysia U-23 akan mengawali kiprahnya di Piala AFF U-23 2023 dengan melawan Timnas Indonesia U-23. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Provinsi Rayong, pada 18 Agustus 2023 malam WIB mendatang.

Malaysia U-23 pun telah mempersiapkan diri dengan melakukan latihan di Thailand. Sementara itu, skuad Timnas Indonesia U-23 baru berangkat ke Thailand pada Senin, 14 Agustus 2023 pagi WIB kemarin. Itu artinya, Malaysia U-23 memiliki persiapan yang lebih lama ketimbang skuad Garuda Muda.

