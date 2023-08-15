Disindir Thomas Doll Tak Paham Sepakbola, Begini Reaksi Manajer Timnas Indonesia Sumardji

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, bereaksi atas sindiran yang dilontarkan pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, kepadanya. Diketahui, Sumardji disebut Thomas Doll sebagai seseorang yang tak paham sepakbola.

Sindirian tersebut diutarakan Thomas Doll kala menanggapi pernyataan Sumardji kala membahas sejumlah klub di Indonesia yang enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U-23. Ada dua klub yang melakukan hal itu, yakni Persija Jakarta dan PSM Makassar.

PSM Makassar dan Persija Jakarta kompak ogah melepas dua pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U-23 tanpa alasan jelas. Persija enggan melepas bek andalannya, Rizky Ridho, karena perannya cukup vital di lini belakang Macan Kemayoran.

Sementara Juku Eja -julukan PSM, mereka ogah melepas Dzaky Asraf. Padahal skuad Timnas Indonesia U-23 harus segera bersiap untuk mentas di Piala AFF U-23 2023 yang digelar mulai 17 Agustus 2023.

Tak ayal, Sumardji tampak geram dengan hal itu. Dia pun sampai menyebut bahwa Thomas Doll selaku pelatih Persija tak mendukung program Timnas Indonesia.

Thomas Doll kemudian menyindir balik Sumardji pada konferensi pers jelang laga Persija menghadapi Madura United, Sabtu 12 Agustus 2023. Pelatih asal Jerman itu menyebut Sumardji sebagai sosok yang tak mengerti sepakbola.

“Saya hanya akan berbicara soal pertandingan, bukan tentang seseorang yang tidak mengerti sepak bola,” kata Doll ketika itu.

Sumardji pun kemudian menanggapi balik sindiran tersebut. Anggota kepolisian berpangkat Kombes Pol sekaligus Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu menegaskan bahwa dirinya memang bukan pelatih sepakbola.

“Kalaupun Thomas Doll bilang saya tidak mengerti bola, ya tidak apa-apa, memang saya bukan pelatih,” kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin 14 Agustus 2023.

“Ya, sudah itu kan keputusan pelatihnya tidak ingin mengirim, apa boleh buat. Saya kira masyarakat yang bisa menilai,” sambungnya menambahkan.