Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Harga Pasaran Terbaru Skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |12:26 WIB
Daftar Harga Pasaran Terbaru Skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Berikut daftar harga pasaran terbaru skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR harga pasaran terbaru skuad Timnas Indonesia U-23 menarik untuk diketahui. Pasalnya, terdapat beberapa pemain U-23 dengan nilai pasar tinggi yang batal memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023.

Salah satu pemain yang absen adalah bek tengah sekaligus kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, yang dilarang bergabung oleh pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. Eks pemain Persebaya Surabaya itu dilarang Thomas Doll lantaran Rizky Ridho merupakan sosok penting di skuad macan Kemayoran –julukan Persija Jakarta.

Rizky Ridho

(Rizky Ridho absen membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023)

Senasib dengan Rizky Ridho, fullback kanan asal PSM Makassar, Dzaky Asraf, juga dilarang oleh pelatihnya, yakni Bernardo Tavares. Larangan ini karena sosok Dzaky Asraf merupakan pemain penting di skuad PSM Makassar, terlebih dengan adanya regulasi wajib memainkan pemain U-23 di Liga 1 2023-2024.

Selain itu, ada pula nama Fajar Faturrahman (Borneo FC) yang juga dicoret. Batalnya ketiga pemain tersebut kemudian telah digantikan oleh pemain-pemain lain. Fajar Faturrahman digantikan Titan Agung. Kemudian Rizky Ridho dan Dzaky Asraf digantikan Muhammad Kanu dan Haykal Al Hafiz. Lantas dengan pergantian ketiga pemain tersebut, apakah memengaruhi total harga pasaran skuad Timnas Indonesia U-23 ? Jawabannya adalah iya.

Apabila tidak ada pergantian yang terjadi, Rizky Ridho akan menjadi pemain dengan harga pasar termahal, yakni Rp5,65 miliar. Namun, dengan dicoretnya Rizky Ridho, maka pemain termahal di skuad Timnas Indonesia U-23 kali ini dipegang Beckham Putra dan Ramadhan Sananta. Keduanya diketahui memiliki harga pasar senilai Rp4,45 miliar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649385/timnas-futsal-indonesia-bertekad-patahkan-tradisi-emas-thailand-di-sea-games-zxa.jpg
Timnas Futsal Indonesia Bertekad Patahkan Tradisi Emas Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/penyerang_persija_jakarta_allano_lima.jpg
Persija Guncang Bursa Transfer! Deretan Pemain Asing Bakal Dibuang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement