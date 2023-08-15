Daftar Harga Pasaran Terbaru Skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

DAFTAR harga pasaran terbaru skuad Timnas Indonesia U-23 menarik untuk diketahui. Pasalnya, terdapat beberapa pemain U-23 dengan nilai pasar tinggi yang batal memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023.

Salah satu pemain yang absen adalah bek tengah sekaligus kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, yang dilarang bergabung oleh pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. Eks pemain Persebaya Surabaya itu dilarang Thomas Doll lantaran Rizky Ridho merupakan sosok penting di skuad macan Kemayoran –julukan Persija Jakarta.

(Rizky Ridho absen membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023)

Senasib dengan Rizky Ridho, fullback kanan asal PSM Makassar, Dzaky Asraf, juga dilarang oleh pelatihnya, yakni Bernardo Tavares. Larangan ini karena sosok Dzaky Asraf merupakan pemain penting di skuad PSM Makassar, terlebih dengan adanya regulasi wajib memainkan pemain U-23 di Liga 1 2023-2024.

Selain itu, ada pula nama Fajar Faturrahman (Borneo FC) yang juga dicoret. Batalnya ketiga pemain tersebut kemudian telah digantikan oleh pemain-pemain lain. Fajar Faturrahman digantikan Titan Agung. Kemudian Rizky Ridho dan Dzaky Asraf digantikan Muhammad Kanu dan Haykal Al Hafiz. Lantas dengan pergantian ketiga pemain tersebut, apakah memengaruhi total harga pasaran skuad Timnas Indonesia U-23 ? Jawabannya adalah iya.

Apabila tidak ada pergantian yang terjadi, Rizky Ridho akan menjadi pemain dengan harga pasar termahal, yakni Rp5,65 miliar. Namun, dengan dicoretnya Rizky Ridho, maka pemain termahal di skuad Timnas Indonesia U-23 kali ini dipegang Beckham Putra dan Ramadhan Sananta. Keduanya diketahui memiliki harga pasar senilai Rp4,45 miliar.