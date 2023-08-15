5 Alasan Shin Tae-yong Bakal Bawa Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Berkat Liga

Shin Tae-yong punya lima alasan kuat untuk membawa Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

BERIKUT lima alasan Shin Tae-yong bakal membawa Timnas Indonesia U-23 juara di Piala AFF U-23 2023. Garuda Muda sangat diunggulkan untuk meraih prestasi lantaran status sebagai unggulan.

Piala AFF U-23 2023 akan dihelat pada 17-26 Agustus mendatang di Thailand. Ajang ini digunakan untuk persiapan menatap Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 serta Asian Games 2022.

Walau begitu, Timnas Indonesia U-23 tetap dijagokan untuk juara. Lantas, apa saja alasan Shin bakal membawa Garuda Muda berjaya di Thailand? Berikut ulasannya.

5. Tangan Dingin

Bukan rahasa lagi bila Shin memiliki tangan dingin. Pria berkebangsaan Korea Selatan itu kerap menghadirkan kejutan bagi lawan-lawannya di setiap pertandingan.

Bukan tidak mungkin kali ini Shin kembali mengeluarkan kejutan. Formasi racikannya bisa jadi membuat lawan terlena dan terkecoh sehingga Indonesia dengan mudah meraih kemenangan.

4. Jalur Juara

Piala AFF U-23 2023 membagi peserta ke dalam tiga grup. Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan lolos ke babak berikutnya. Kebetulan, rute yang dilalui Indonesia terbilang mudah.

Indonesia terhindar dari grup maut. Mereka hanya akan menghadapi Malaysia sebagai rival terkuat di Grup B. Jika lolos sebagai juara grup, maka kemungkinan menghadapi Vietnam sebagai wakil grup C, yang justru turun di kompetisi ini dengan pemain-pemain U-20!