Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Shin Tae-yong Bakal Bawa Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Berkat Liga

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |08:02 WIB
5 Alasan Shin Tae-yong Bakal Bawa Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Berkat Liga
Shin Tae-yong punya lima alasan kuat untuk membawa Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT lima alasan Shin Tae-yong bakal membawa Timnas Indonesia U-23 juara di Piala AFF U-23 2023. Garuda Muda sangat diunggulkan untuk meraih prestasi lantaran status sebagai unggulan.

Piala AFF U-23 2023 akan dihelat pada 17-26 Agustus mendatang di Thailand. Ajang ini digunakan untuk persiapan menatap Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 serta Asian Games 2022.

Latihan Timnas Indonesia U-23

Walau begitu, Timnas Indonesia U-23 tetap dijagokan untuk juara. Lantas, apa saja alasan Shin bakal membawa Garuda Muda berjaya di Thailand? Berikut ulasannya.

5. Tangan Dingin

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memimpin latihan perdana di Lapangan A Senayan, Kamis (10/8/2023) sore WIB (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Bukan rahasa lagi bila Shin memiliki tangan dingin. Pria berkebangsaan Korea Selatan itu kerap menghadirkan kejutan bagi lawan-lawannya di setiap pertandingan.

Bukan tidak mungkin kali ini Shin kembali mengeluarkan kejutan. Formasi racikannya bisa jadi membuat lawan terlena dan terkecoh sehingga Indonesia dengan mudah meraih kemenangan.

4. Jalur Juara

Piala AFF U-23 2023

Piala AFF U-23 2023 membagi peserta ke dalam tiga grup. Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan lolos ke babak berikutnya. Kebetulan, rute yang dilalui Indonesia terbilang mudah.

Indonesia terhindar dari grup maut. Mereka hanya akan menghadapi Malaysia sebagai rival terkuat di Grup B. Jika lolos sebagai juara grup, maka kemungkinan menghadapi Vietnam sebagai wakil grup C, yang justru turun di kompetisi ini dengan pemain-pemain U-20!

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649401/seri-pemungkas-yamaha-cup-race-2025-digelar-di-tasikmalaya-siap-hadirkan-euforia-memorable-ojt.webp
Seri Pemungkas Yamaha Cup Race 2025 Digelar di Tasikmalaya, Siap Hadirkan Euforia Memorable
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/persija_jakarta_dan_terengganu_fc_menandatangani_m.jpg
Persija Resmi Kolaborasi dengan Klub Malaysia, Langkah Ambisius Menuju Pentas Asia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement