HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Cristiano Ronaldo Absen saat Al Nassr Ditekuk Al Ettifaq, Faktor Usia?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:31 WIB
Penyebab Cristiano Ronaldo Absen saat Al Nassr Ditekuk Al Ettifaq, Faktor Usia?
Cristiano Ronaldo terpaksa absen saat Al Nassr tumbang dari Al Ettifaq (Foto: Reuters)
DAMMAM - Cristiano Ronaldo absen saat Al Nassr ditekuk oleh Al Ettifaq 1-2 di pekan pertama Liga Arab Saudi 2023-2024. Terungkap, penyebab absennya CR7 karena harus diistirahatkan.

Ronaldo berhasil menjadi pahlawan saat Al Nassr meraih kemenangan atas Al Hilal 2-1 di final Arab Club Champions Cup 2023, Sabtu 12 Agustus malam WIB. Pemain berusia 38 tahun itu sukses mencetak dua gol penentu kemenangan Faris Najd.

Sadio Mane tak mampu membawa Al Nassr menang atas Al Ettifaq (Foto: Twitter/@AlNassrFC_EN)

Kemudian, Ronaldo menyudahi turnamen sebagai topskor dengan perolehan enam gol, lebih banyak tiga gol dari pesaing terdekatnya Karim Benzema (Al Ittihad). Dengan kemenangan tersebut, Al Nassr untuk pertama kalinya merebut trofi Arab Club Champions Cup.

Namun sayang, Ronaldo harus absen dalam pertandingan perdana Al Nassr di Liga Arab Saudi musim ini. Mantan pemain Real Madrid itu dikabarkan mengalami kelelahan otot dan harus diistirahatkan.

“Bintang Portugal Cristiano Ronaldo melewatkan pertandingan karena kelelahan otot yang dideritanya,” tulis laporan Al Weeam, Selasa (15/8/2023).

Meski absen, Ronaldo sempat menyatakan dukungan kepada rekan-rekannya lewat akun Twitter pribadi @Cristiano. Dia berharap rekan setimnya bisa mengawali Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan kemenangan.

