AFC Perkenalkan Format Kompetisi Antarklub Baru, AFC Cup Resmi Dihapus!

KUALA LUMPUR - Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) telah meperkenalkan format kompetisi antarklub baru untuk musim 2024-2025. Dengan adanya format baru itu, kompetisi AFC Cup pun resmi dihapus di musim tersebut dan diganti dengan kompetisi yang terbaru.

Dalam rilis resminya, AFC telah merestrukturisasi turnamen antarklub Asia menjadi tiga level atau kasta. Mulai 2024-2025, kasta teratas sepakbola antarklub Asia akan diberi nama AFC Champions League Elite (ACLE) yang akan terdiri dari 24 klub peserta.

Sedangkan kasta kedua dikenal sebagai AFC Champions League 2 (ACL2) yang terdiri dari 32 tim. Sementara itu, kasta ketiga yang akan menampilkan 20 klub bersaing untuk mendapatkan supremasi, dikukuhkan sebagai kompetisi AFC Challenge League (ACGL).

"AFC mengumumkan tiga kompetisi klub baru yang akan berlaku pada 2024-2025! (yakni) AFC Champions League Elite (24 klub), AFC Champions League 2 (32 klub), AFC Challenge Cup (20 club)," tulis rilis resmi AFC, dikutip dari akun Twitter resminya @theafcdotcom, Selasa (15/8/2023).

Menurut Soha Vn, AFC Champions League Elite alias Liga Champions Asia diikuti 24 tim yang berpartisipasi di babak pertama terdiri dari 12 tim wilayah Barat dan 12 tim wilayah Timur. Setiap tim di setiap wilayah akan memainkan delapan pertandingan, masing-masing empat kandang dan tandang.

Setelah itu, 16 tim terbaik di babak pertama akan melaju ke babak 16 besar dalam format kandang-tandang. Kemudian, delapan tim pemenang di babak 16 besar akan bertanding di babak terakhir yang akan diadakan di tempat terpusat.

Babak terakhir termasuk perempatfinal, semi final, final yang akan menggunakan format sistem gugur satu pertandingan. Lantas, bagaimana dengan format AFC Champions League 2?