Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

AFC Perkenalkan Format Kompetisi Antarklub Baru, AFC Cup Resmi Dihapus!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:01 WIB
AFC Perkenalkan Format Kompetisi Antarklub Baru, AFC Cup Resmi Dihapus!
AFC memperkenalkan format kompetisi baru untuk musim 2024-2025 (Foto: AFC)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) telah meperkenalkan format kompetisi antarklub baru untuk musim 2024-2025. Dengan adanya format baru itu, kompetisi AFC Cup pun resmi dihapus di musim tersebut dan diganti dengan kompetisi yang terbaru.

Dalam rilis resminya, AFC telah merestrukturisasi turnamen antarklub Asia menjadi tiga level atau kasta. Mulai 2024-2025, kasta teratas sepakbola antarklub Asia akan diberi nama AFC Champions League Elite (ACLE) yang akan terdiri dari 24 klub peserta.

AFC Cup resmi dihapus (Foto: AFC)

Sedangkan kasta kedua dikenal sebagai AFC Champions League 2 (ACL2) yang terdiri dari 32 tim. Sementara itu, kasta ketiga yang akan menampilkan 20 klub bersaing untuk mendapatkan supremasi, dikukuhkan sebagai kompetisi AFC Challenge League (ACGL).

"AFC mengumumkan tiga kompetisi klub baru yang akan berlaku pada 2024-2025! (yakni) AFC Champions League Elite (24 klub), AFC Champions League 2 (32 klub), AFC Challenge Cup (20 club)," tulis rilis resmi AFC, dikutip dari akun Twitter resminya @theafcdotcom, Selasa (15/8/2023).

Menurut Soha Vn, AFC Champions League Elite alias Liga Champions Asia diikuti 24 tim yang berpartisipasi di babak pertama terdiri dari 12 tim wilayah Barat dan 12 tim wilayah Timur. Setiap tim di setiap wilayah akan memainkan delapan pertandingan, masing-masing empat kandang dan tandang.

Setelah itu, 16 tim terbaik di babak pertama akan melaju ke babak 16 besar dalam format kandang-tandang. Kemudian, delapan tim pemenang di babak 16 besar akan bertanding di babak terakhir yang akan diadakan di tempat terpusat.

Babak terakhir termasuk perempatfinal, semi final, final yang akan menggunakan format sistem gugur satu pertandingan. Lantas, bagaimana dengan format AFC Champions League 2?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186629/kevin_diks-DZXb_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Tahan RB Leipzig, Jay Idzes Tumbang dari Como 1907
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588/alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649519/persija-rayakan-hut-ke97-dengan-manis-sikat-psim-yogyakarta-20-htc.webp
Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Manis, Sikat PSIM Yogyakarta 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Solid! Monchengladbach Imbangi Klub Peringkat 2 Bundesliga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement