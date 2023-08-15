Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 Minggu Ini: Garuda Petik Poin Penuh?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |06:30 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 Minggu Ini: Garuda Petik Poin Penuh?
Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Berikut jadwal siaran langsung laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 minggu ini. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 bertolak ke Thailand, Senin (14/8/2023) pagi WIB, untuk melakoni turnamen yang akan digelar 17-26 Agustus tersebut. Di Piala AFF U-23, Indonesia tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste.

Latihan Timnas Indonesia U-23

Indonesia langsung berhadapan dengan Malaysia di laga pertama Grup B, Jumat 18 Agustus 2023. Kemenangan atas Malaysia menjadi penting demi membuka peluang lolos ke semifinal.

Sebab, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal. Indonesia tak boleh menggantungkan harapan menjadi satu runner-up terbaik dari tiga grup yang ada.

Sayangnya, Shin Tae-yong tak bisa membawa seluruh pemain terbaiknya di ajang tahunan ini. Beberapa pemain tidak dilepas klub sehingga pelatih asal Korea Selatan itu harus putar otak mencari penggantinya.

Sebaliknya, pelatih Elangowan Elavarasan justru sengaja tidak memanggil pemain bintang seperti Aiman Afif. Walau begitu, dia siap membawa Harimau Malaya muda menembus babak final, seperti target yang diutarakan Federasi Sepakbola Malaysia (FAM).

Halaman:
1 2
      
