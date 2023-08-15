Hasil Liga Arab Saudi 2023-2024 Semalam: Al Ettifaq vs Al Nassr 2-1, Abha vs Al Hilal 1-3

Sadio Mane tak mampu membawa Al Nassr menang atas Al Ettifaq (Foto: Twitter/@AlNassrFC_EN)

BERIKUT hasil Liga Arab Saudi 2023-2024 semalam, di mana Al Nassr takluk di pekan perdana. Namun, beberapa hasil lainnya tidaklah mengejutkan.

Sebanyak enam pertandingan digelar pada pekan perdana Liga Arab Saudi 2023-2024 yang dilangsungkan Senin 14 Agustus malam WIB. Empat kesebelasan sukses meraih kemenangan, yakni Al Ettifaq, Al Riyadh, Ittihad FC, dan Al Hilal.

Pekan perdana ini sungguh harus dilupakan Al Nassr. Bermain di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd, Dammam, Faris Najd takluk dengan skor 1-2.

Sadio Mane mencetak gol debutnya sekaligus membawa Al Nassr unggul cepat di menit keempat. Bermain tanpa Cristiano Ronaldo, tim tamu tak bisa leluasa melancarkan serangannya. Alhasil, Al Ettifaq bangkit dan mencetak dua gol via Robin Quaison (47') dan Moussa Dembele (53').

Hasil berbeda justru diraih juara musim lalu, Ittihad FC. Bertandang ke King Abdullah Sport City Stadium, Karim Benzema dan kawan-kawan justru menang 3-0. Gol Abderrazak Hamdallah (59') dan brace Igor Coronado (73', 79') membuahkan tiga angka.

Lalu, Al Hilal juga memetik kemenangan. Klub raksasa Arab Saudi itu menang 3-1 atas tuan rumah Abha. Malcom langsung mengemas hattrick di pekan perdana ini (31', 55', 77').

Kemenangan tersebut membuat Al Hilal kini bertengger di posisi dua klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024. Mereka mengemas tiga poin, sama seperti Ittihad. Namun, sang juara bertahan unggul dalam hal selisih gol.