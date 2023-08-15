Berangkat ke Thailand Hari Ini, Pelapis Pratama Arhan di SEA Games 2023 Gabung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

PELAPIS Pratama Arhan di SEA Games 2023, Haykal Alhafiz (PSIS Semarang), akan berangkat ke Thailand hari ini, Selasa (15/8/2023) untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-23 yang mentas di Piala AFF U-23 2023. Hal itu diungkapkan CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi.

"Haykal itu saya dengar tadi malam dia akan dipanggil timnas untuk berangkat menyusul besok hari Selasa (15/8/2023) ikut rombongan yang kedua," ungkap Yoyok Sukawi di Indomilk Arena, Tangerang, Senin 14 Agustus 2023.

(Haykal Alhafiz akan memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023)

"Kita tunggu saja kalau surat turun berarti kita akan kirim, tidak ada masalah," lanjut mantan anggota Exco PSSI ini.

Haykal Alhafiz berangkat belakangan karena awalnya tak masuk ke dalam 23 pemain yang dibawa pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, ke Piala AFF U-23 2023. Namanya terdaftar setelah PSM Makassar tidak melepas sang pemain, Dzaky Asraf, ke Timnas Indonesia U-23.

Hal itu berarti, ada dua pemain PSIS Semarang yang memperkuat Timnas Indonesia U-23. Sebelumnya, ada Alfeandra Dewangga yang dipanggil meski sedang mengalami masalah pada hamstring-nya.