Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Otavio Dutra, Pesepakbola Bintang Asal Brasil Dulunya Hidup Susah Kini Sukses Bermain di Liga Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |22:29 WIB
Kisah Otavio Dutra, Pesepakbola Bintang Asal Brasil Dulunya Hidup Susah Kini Sukses Bermain di Liga Indonesia
Kisah Otavio Dutra, Pesepakbola Bintang Asal Brasil Dulunya Hidup Susah Kini Sukses Bermain di Liga Indonesia. (Foto: Instagram/otaviodutra5_indonesia)
A
A
A

KISAH Otavio Dutra, pesepakbola bintang asal Brasil dulunya hidup susah kini sukses bermain di Liga Indonesia menarik untuk diulas. Banyak pemain sepakbola yang kini sukses mengubah nasib melalui lapangan hijau.

Sebut saja Cristiano Ronaldo dan Neymar Jr yang dulunya pernah hidup miskin, namun melalui sepak bola kehidupannya saat ini berbanding terbalik dengan masa lalu. Di Indonesia sendiri terdapat sederet pemain dengan kisah yang sama, salah satunya Otavio Dutra.

Begini kisah Otavio Dutra pesepak bola bintang asal Brasil yang dulunya hidup susah kini sukses bermain di Liga Indonesia.

Otavio Dutra merupakan seorang pemain posisi bek yang lahir di Fortaleza, Brasil pada 22 November 1983. Kariernya dalam dunia si kulit bundar rupanya tak mulus karena benturan faktor ekonomi di masa kecilnya.

Padahal, pria yang resmi menjadi WNI sejak 2019 silam ini mengaku jika dirinya sudah sangat mencintai sepak bola sejak kecil.

Otavio Dutra

“Saya memang dari kecil sudah cinta bola ya. Karena Brasil negara yang memang cinta bola,” tutur Otavio Dutra saat hadir sebagai bintang tamu di kanal Youtube khusus olahraga.

Dutra bahkan mengaku sejak kecil gemar tidur dengan bola. Tak hanya itu saja, saking cintanya dengan sepak bola ia dulu sering bolos sekolah dan pergi ke lapangan untuk bermain bola. Tindakannya tersebut tentu membuat gurunya marah.

Karena ulahnya itu, Otavio Dutra sempat dimarahi sang ibu karena aduan gurunya di sekolah.

“Dari situ mama saya marah. (Tapi) saya sering bicara sama mama, saya bilang saya akan bantu dari bola. Tapi mama saya tidak percaya. Beberapa kali mama saya sampai pukul bola gara-gara bola,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186629/kevin_diks-DZXb_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Tahan RB Leipzig, Jay Idzes Tumbang dari Como 1907
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588/alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/11/1649547/jadwal-liga-inggris-akhir-pekan-ini-chelsea-vs-arsenal-mu-menjamu-leeds-united-hmx.jpg
Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Chelsea vs Arsenal, MU Menjamu Leeds United
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pelatih_psim_yogyakarta_jean_paul_van_gastel.jpg
Pelatih PSIM Sebut Atmosfer SUGBK Selevel Stadion Raksasa Eropa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement