Kisah Otavio Dutra, Pesepakbola Bintang Asal Brasil Dulunya Hidup Susah Kini Sukses Bermain di Liga Indonesia

KISAH Otavio Dutra, pesepakbola bintang asal Brasil dulunya hidup susah kini sukses bermain di Liga Indonesia menarik untuk diulas. Banyak pemain sepakbola yang kini sukses mengubah nasib melalui lapangan hijau.

Sebut saja Cristiano Ronaldo dan Neymar Jr yang dulunya pernah hidup miskin, namun melalui sepak bola kehidupannya saat ini berbanding terbalik dengan masa lalu. Di Indonesia sendiri terdapat sederet pemain dengan kisah yang sama, salah satunya Otavio Dutra.

Begini kisah Otavio Dutra pesepak bola bintang asal Brasil yang dulunya hidup susah kini sukses bermain di Liga Indonesia.

Otavio Dutra merupakan seorang pemain posisi bek yang lahir di Fortaleza, Brasil pada 22 November 1983. Kariernya dalam dunia si kulit bundar rupanya tak mulus karena benturan faktor ekonomi di masa kecilnya.

Padahal, pria yang resmi menjadi WNI sejak 2019 silam ini mengaku jika dirinya sudah sangat mencintai sepak bola sejak kecil.

“Saya memang dari kecil sudah cinta bola ya. Karena Brasil negara yang memang cinta bola,” tutur Otavio Dutra saat hadir sebagai bintang tamu di kanal Youtube khusus olahraga.

Dutra bahkan mengaku sejak kecil gemar tidur dengan bola. Tak hanya itu saja, saking cintanya dengan sepak bola ia dulu sering bolos sekolah dan pergi ke lapangan untuk bermain bola. Tindakannya tersebut tentu membuat gurunya marah.

Karena ulahnya itu, Otavio Dutra sempat dimarahi sang ibu karena aduan gurunya di sekolah.

“Dari situ mama saya marah. (Tapi) saya sering bicara sama mama, saya bilang saya akan bantu dari bola. Tapi mama saya tidak percaya. Beberapa kali mama saya sampai pukul bola gara-gara bola,” jelasnya.