Erick Thohir Sampaikan 4 Pesan Presiden Jokowi di Workshop Bersama Asprov PSSI

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memanfaatkan acara workshop bersama Asosiasi Provinsi (Asprov) untuk menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo. Menurut pemaparan Erick Thohir, ada empat pesan dari Presiden Jokowi terkait sepakbola Indonesia.

Acara workshop PSSI itu digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (15/8/2023) sore WIB. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, dan Waketum Zainudin Amali serta Ratu Tisha.

Dalam kesempatan tersebut, PSSI menyampaikan empat pesan penting dari Presiden Joko Widodo. Salah satu yang menarik adalah soal revisi aturan dana APBD bisa dipakai untuk Liga 3.

Selain itu, Presiden juga berpesan mengenai persiapan LPDP untuk atlet. Presiden juga telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT terkait kemudahan akses perbaikan lapangan sepak bola di desa.

“Satu, Bapak Presiden meminta Pak Mendagri untuk merevisi aturan bahwa dana APBD bisa dipakai untuk Liga 3. Ini Bapak Presiden bukan saya ya,” ujar Erick Thohir kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (15/8/2023).