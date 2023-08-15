Jadi Presiden Nusantara United, El Rumi Targetkan Juara Liga 2

JAKARTA - Anak kandung Ahmad Dhani, Ahmad Jalaluddin 'El' Rumi resmi ditunjuk sebagai Presiden Klub di Nusantara United. El akan mendampingi perjuangan tim itu pada Liga 2 2023-2024.

Sebagaimana diketahui, Nusantara United FC diproyeksikan bermarkas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, tim itu sementara waktu berkandang di Boyolali lebih dahulu sampai IKN selesai dibangun.

El Rumi sapaan akrabnya diperkenalkan dalam launching di Jakarta, Selasa (15/8/2023). Acara itu turun memperkenalkan jersey dan skuad sementara tim itu.

Pria berusia 24 tahun itu mengatakan sangat senang mendapatkan tawaran menjadi presiden klub. Oleh karena itu, dia siap memberikan kontribusi maksimal buat Nusantara United FC.

"Dipilih menjadi presiden adalah kehormatan, semoga yang terbaik buat kami semua," kata El di Jakarta, Selasa (15/8/2023).