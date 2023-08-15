Mengenal FIFA, Induk Organisasi Sepak Bola Internasional

MENGENAL FIFA, induk organisasi sepak bola internasional. Serba-serbi soal FIFA menarik dikulik karena sepak bola merupakan cabang olahraga yang memiliki banyak peminat, bukan hanya di Indonesia bahkan secara internasional.

Federation Internationale de Football Association (FIFA) bukan hanya sekedar organisasi. Ini juga menjadi organisasi non-pemerintahan alias International Non-Government Organization (INGO) yang tentunya berdiri secara independen.

Ini merupakan organisasi independen yang tidak memiliki ketertaitan dengan pemerintah di suatu negara. Hanya saja, pada level tertentu, INGO dapat memberikan status sebagai observer sekaligus diperbolehkan memberikan rekomendasi ketika sidang PBB, IPU (Inter-Parliamentary Union), dan IOC (International Olympic Committee) berlangsung.

Induk Organisasi Sepak Bola Internasional

Mengutip berbagai sumber, Selasa (15/8/2023), induk organiasi sepak bola Internasional atau FIFA dibentuk pada 21 Mei 1904, bertempat di belakang Gedung Asosiasi Atletik Prancis. Pembentukan FIFA dihadiri perwakilan dari beberapa negara Eropa saja.

Secara umum, FIFA berperan sebagai induk organisasi sepak bola internasional yang punya tujuan utama membantu mengembangkan dan membuat sepak bola semakin medunia. Salah satunya kompetisi FIFA adalah Piala Dunia.

FIFA kini dipimpin oleh Gianni Infantino dengan jumlah anggota yang terus bertambah mencapai 211 asosiasi. Salah satu di antaranya ada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).