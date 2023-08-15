Liga 1 2023-2024: Konsisten di Papan Atas, Eduardo Almeida Minta RANS Nusantara Tetap Fokus

Pemain RANS Nusantara FC melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Arema FC di Liga 1 2023-2024 (Foto: RANS Nusantara)

GIANYAR – RANS Nusantara konsisten bersaing di papan atas Liga 1 2023-2024. Sang pelatih, Eduardo Almeida enggan berekspektasi lebih dan meminta para pemainnya untuk tetap menjaga fokus.

RANS Nusantara sendiri sebenarnya bukan klub yang diperhitungkan bisa bersaing di papan atas klasemen. Hal itu melihat dari hasil negatif yang mereka dapatkan musim lalu.

Namun secara mengejutkan, The Prestige Phoenix -julukan RANS Nusantara- melesat ke papan atas Liga 1 2023-2024. Mereka kini bertengger di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 musim ini dengan perolehan 15 poin dari delapan laga.

RANS Nusantara bahkan tidak terkalahkan dalam lima laga terakhir di Liga 1 musim ini. Terbaru, RANS Nusantara memetik poin penuh usai menekuk Arema FC dengan skor tipis 1-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Senin (14/8/2023) silam.

Meski dianggap sebagai tim kuda hitam yang mengerikan, pelatih RANS Nusantara, Eduardo Almeida justru merendah. Sebab timnya baru melakoni delapan pertandingan, yang artinya musim ini baru berjalan seumur jagung.

“Tidak, kami baru menjalani delapan pertandingan. Fokus kami tetap sama untuk setiap laga, berusaha meraih tiga poin dan pada akhirnya kita akan melihat apa yang akan terjadi,” kata Almeida pada konferensi pers, Senin (14/8/2023).