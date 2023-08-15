Ditanya Lebih Terlihat sebagai Orang Indonesia atau Italia, Begini Jawaban Emil Audero sang Kiper Inter Milan

DITANYA lebih terlihat sebagai orang Indonesia atau Italia, Emil Audero yang kini merupakan Inter Milan memiliki jawaban yang unik. Menurut kiper yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, dirinya memiliki dua sisi yang diambil dari darah Italia dan Indonesia.

Ya, seperti yang diketahui Emil Audero merupakan pemain berkewarganegaraan Italia yang memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia itu mengalir dari sang ayah yang bernama Edy Mulyadi.

Sedangkan ibunda dari Emil Audero orang Italia, yakni Antonella Audero. Seperti yang dikatakan di atas, Emil lahir di Indonesia, tepatnya di Mataram. Namun, ia besar di Italia sehingga memiliki kesempatan membela Timnas Italia kelompok umur.

Sejauh ini, Emil Audero belum pernah dipanggil ke Timnas Italia senior. Sementara itu, ia mendapatkan penawaran untuk membela Timnas Indonesia, namun ia menolak ajakan tersebut karena masih mengharapkan dipanggil ke skuad Timnas Italia.

Emil Audero terlihat sangat mencintai Italia dan hal tersebut diakuinya karena hampir sebagian emosinya adalah bersama Italia. Ia bahkan menyebut sisi kepribadiannya memang lebih Italia.

Meski demikian, bukan berarti Emil Audero tak merasakan dirinya yang merupakan orang Indonesia. Ia melihat ketenangan yang dimilikinya berasal dari sang ayah, alias darah Indonesia.