Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Ditanya Lebih Terlihat sebagai Orang Indonesia atau Italia, Begini Jawaban Emil Audero sang Kiper Inter Milan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:34 WIB
Ditanya Lebih Terlihat sebagai Orang Indonesia atau Italia, Begini Jawaban Emil Audero sang Kiper Inter Milan
Emil Audero resmi memperkuat Inter Milan di musim 2023-2024. (Foto: Instagram/inter)
A
A
A

DITANYA lebih terlihat sebagai orang Indonesia atau Italia, Emil Audero yang kini merupakan Inter Milan memiliki jawaban yang unik. Menurut kiper yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, dirinya memiliki dua sisi yang diambil dari darah Italia dan Indonesia.

Ya, seperti yang diketahui Emil Audero merupakan pemain berkewarganegaraan Italia yang memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia itu mengalir dari sang ayah yang bernama Edy Mulyadi.

Sedangkan ibunda dari Emil Audero orang Italia, yakni Antonella Audero. Seperti yang dikatakan di atas, Emil lahir di Indonesia, tepatnya di Mataram. Namun, ia besar di Italia sehingga memiliki kesempatan membela Timnas Italia kelompok umur.

Sejauh ini, Emil Audero belum pernah dipanggil ke Timnas Italia senior. Sementara itu, ia mendapatkan penawaran untuk membela Timnas Indonesia, namun ia menolak ajakan tersebut karena masih mengharapkan dipanggil ke skuad Timnas Italia.

Emil Audero

Emil Audero terlihat sangat mencintai Italia dan hal tersebut diakuinya karena hampir sebagian emosinya adalah bersama Italia. Ia bahkan menyebut sisi kepribadiannya memang lebih Italia.

Meski demikian, bukan berarti Emil Audero tak merasakan dirinya yang merupakan orang Indonesia. Ia melihat ketenangan yang dimilikinya berasal dari sang ayah, alias darah Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/11/1649549/laga-persija-vs-psim-pecahkan-rekor-penonton-terbanyak-super-league-20252026-csm.jpg
Laga Persija vs PSIM Pecahkan Rekor Penonton Terbanyak Super League 2025-2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/milklife_athletics_challenge_seri_2.jpg
2.188 Atlet Muda Serbu Kudus! MilkLife Athletics Challenge Seri 2 Pecahkan Rekor Peserta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement