HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Menang Tipis atas Wolverhampton Wanderers, Erik ten Hag: Kami Temukan Cara untuk Menang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |06:51 WIB
Manchester United Menang Tipis atas Wolverhampton Wanderers, Erik ten Hag: Kami Temukan Cara untuk Menang!
Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, melambaikan tangan usai laga kontra Wolverhampton Wanderers (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, cukup senang dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wolverhampton Wanderers pada laga pekan perdana Liga Inggris 2023-2024. Sebab, anak asuhnya mampu menemukan cara untuk menang.

Pertandingan Manchester United vs Wolverhampton Wanderers itu berlangsung Selasa (15/8/2023) dini hari WIB, di Stadion Old Trafford. Iblis Merah yang digempur habis-habisan akhirnya mampu keluar dari tekanan dan mencetak gol.

Sundulan Raphael Varane menjadi gol tunggal kemenangan Manchester United atas Wolverhampton Wanderers (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Raphael Varane (76’) menjadi penentu kemenangan Man United lewat tandukan akuratnya, menyambut umpan silang Aaron Wan-Bissaka. Wolves yang terus bermain agresif hingga akhir laga tidak dapat mencetak gol penyama kedudukan.

Usai pertandingan, ten Hag mengakui agresivitas permainan ofensif tim tamu. Namun, pelatih asal Belanda itu senang setelah timnya bisa meredam pola serangan tersebut dan menang lewat gol tunggal Varane.

"Mereka lebih agresif, seperti kami, tapi tetap saja, kami harus menemukan cara untuk memenangkan pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan kemudian Anda melihat semangat tim dan kemauan untuk menang. Dan kami senang,” ujar ten Hag, dikutip dari laman resmi klub, Selasa (15/8/2023).

“Saya sangat senang dengan kemenangan itu, tentu saja, dan itu adalah pertarungan. Ini semua tentang (kembali) ke kompetisi,” sambung pria berusia 53 tahun itu.

