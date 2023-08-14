Hasil Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18 di IYC 2023: Los Blancos Muda Juara!

DENPASAR - Berikut hasil Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18 di ajang International Youth Championship 2023 (IYC 2023). Los Blancos keluar sebagai juara usai menang dengan skor 3-2 di laga final, Senin (14/8/2023) malam WIB, di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Hasil tidak cukup mengejutkan lantaran Real Madrid sejatinya finis di posisi pertama klasemen. Namun, mereka tetap melanjutkan tren positif itu dengan mengalahkan Barcelona di laga final.

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan bermain cukup sengit sejak pertandingan dimulai. Baik Barcelona U-18 dan Real Madrid U-18 saling jual beli serangan untuk bisa mencetak gol keunggulannya. Tak ayal jika intensitas permainan yang dimainkan cukup tinggi mengingat ini adalah partai final.

Sampai akhirnya, Real Madrid U-18 berhasil membuka keran golnya di menit ke-22. Gol tersebut tercipta lewat gol bunuh diri bek Barcelona U-18, yakni Alexis Olmedo. Tentunya ini situasi yang tidak bagus bagi skuad muda Blaugrana -julukan Barcelona.

Pertandingan pun kembali berjalan sengit. Tim besutan Aaron Alonso Rodriguez itu pun mencoba untuk mencetak gol penyama kedudukan di sisa waktu yang ada. Namun pada akhirnya, upaya Barcelona U-18 belum berbuah hasil sehingga Real Madrid U-18 unggul sementara 1-0 di babak pertama.

Barcelona U-18 langsung tancap gas sejak menit awal dengan menggempur pertahanan Real Madrid U-18. Hasilnya pun berbuah manis karena sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Arnau Pradas di menit ke-46.

Real Madrid U-18 pun berhasil membalas gol tersebut di menit ke-69 lewat Oscar Mesa yang sekaligus membawa timnya kembali unggul menjadi 2-1. Blaugrana mencoba untuk merespons gol tersebut. Tetapi serangan yang mereka lancarkan masih belum efektif.