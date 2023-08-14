Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cek Fakta Apakah Kylian Mbappe Keturunan Indonesia?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:47 WIB
Cek Fakta Apakah Kylian Mbappe Keturunan Indonesia?
Cek Fakta Apakah Kylian Mbappe Keturunan Indonesia. (Foto: Instagram/k.mbappe)
A
A
A

CEK fakta Apakah Kylian Mbappe punya darah keturunan Indonesia? cek faktanya di sini.

Seluruh pecinta sepakbola dunia tentu mengenal sosok Kylian Mbappe. Ya, pemain muda yang masih memperkuat Paris Saint-Germain (PSG) itu digadang-gadang sebagai salah satu kandidat penerus dari pemain terbaik dunia layaknya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Akan tetapi jika dicermati, wajah Mbappe tidak seperti orang Eropa kebanyakan. Dirinya bahkan cenderung berwajah seperti orang Afrika ataupun Asia. Lantas apakah Mbappe benar-benar orang Prancis?

Jawabannya adalah bukan. Mbappe sebenarnya adalah orang berketurunan Afrika. Ayahnya yang bernama Wilfried Mbappe adalah seorang beretnis Kamerun. Sedangkan ibunya yang bernama Fayza Lamari beretnis Aljazair.

Tapi mengapa Mbappe bisa bermain untuk Timnas Prancis? jawabannya adalah meski kedua orangtuanya bukan orang Prancis asli, namun orangtua Mbappe telah menjadi warga negara Prancis.

Kylian Mbappe

Seperti yang diketahui, Prancis memang banyak dihuni oleh imigran dari mancanegara. Melansir dari France 24, Senin (14/8/2023) ada lebih dari 10,3 persen populasi di Prancis adalah seorang imigran.

Kendati demikian, Mbappe lahir dan besar di Paris, Prancis. Sebab itu, dirinya juga berkarier di Prancis sehingga turut membela tanah kelahirannya di kancah Internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/51/3048507/10-perbedaan-sepakbola-dan-futsal-yang-perlu-diketahui-nomor-1-mirip-basket-bNQZzEReRT.jpg
10 Perbedaan Sepakbola dan Futsal yang perlu Diketahui, Nomor 1 Mirip Basket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/49/2995278/kisah-osas-saha-pemain-naturalisasi-timnas-indonesia-asal-nigeria-ini-sudah-bermain-di-16-klub-liga-indonesia-ADZLw5WYun.jpg
Kisah Osas Saha, Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Asal Nigeria Ini Sudah Bermain di 16 Klub Liga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980662/5-stadion-sepakbola-dengan-pemandangan-terindah-nomor-1-punya-negara-tetangga-uzokrogd68.jpg
5 Stadion Sepakbola dengan Pemandangan Terindah, Nomor 1 Punya Negara Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/51/2933927/asal-muasal-rivalitas-messi-dan-ronaldo-j9vDs5fItP.jpg
Asal Muasal Rivalitas Messi dan Ronaldo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649401/seri-pemungkas-yamaha-cup-race-2025-digelar-di-tasikmalaya-siap-hadirkan-euforia-memorable-ojt.webp
Seri Pemungkas Yamaha Cup Race 2025 Digelar di Tasikmalaya, Siap Hadirkan Euforia Memorable
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Alex Pastoor Dinilai Tak Layak Jadi Pelatih Ajax Amsterdam, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement