Cek Fakta Apakah Kylian Mbappe Keturunan Indonesia?

CEK fakta Apakah Kylian Mbappe punya darah keturunan Indonesia? cek faktanya di sini.

Seluruh pecinta sepakbola dunia tentu mengenal sosok Kylian Mbappe. Ya, pemain muda yang masih memperkuat Paris Saint-Germain (PSG) itu digadang-gadang sebagai salah satu kandidat penerus dari pemain terbaik dunia layaknya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Akan tetapi jika dicermati, wajah Mbappe tidak seperti orang Eropa kebanyakan. Dirinya bahkan cenderung berwajah seperti orang Afrika ataupun Asia. Lantas apakah Mbappe benar-benar orang Prancis?

Jawabannya adalah bukan. Mbappe sebenarnya adalah orang berketurunan Afrika. Ayahnya yang bernama Wilfried Mbappe adalah seorang beretnis Kamerun. Sedangkan ibunya yang bernama Fayza Lamari beretnis Aljazair.

Tapi mengapa Mbappe bisa bermain untuk Timnas Prancis? jawabannya adalah meski kedua orangtuanya bukan orang Prancis asli, namun orangtua Mbappe telah menjadi warga negara Prancis.

Seperti yang diketahui, Prancis memang banyak dihuni oleh imigran dari mancanegara. Melansir dari France 24, Senin (14/8/2023) ada lebih dari 10,3 persen populasi di Prancis adalah seorang imigran.

Kendati demikian, Mbappe lahir dan besar di Paris, Prancis. Sebab itu, dirinya juga berkarier di Prancis sehingga turut membela tanah kelahirannya di kancah Internasional.