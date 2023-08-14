Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Deretan Lengkap Sarana dan Prasarana dalam Permainan Sepak Bola

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:05 WIB
Deretan Lengkap Sarana dan Prasarana dalam Permainan Sepak Bola
Dereta Lengkap Sarana dan Prasarana dalam Permainan Sepak Bola. (Foto: Reuters)
A
A
A

DERETAN lengkap sarana dan prasarana dalam permainan sepak bola akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga (cabor) paling populer di seluruh dunia.

Mulai dari golongan usia muda hingga lansia pun sangat senang dengan permainan satu ini. Dalam praktiknya, sepak bola dimainkan oleh dua tim, di mana masing masing tim terdiri dari 11 pemain. Tujuan dari permainan sepak bola yaitu mencetak gol sebanyak banyaknya di gawang lawan.

Lalu supaya dapat memainkannya dengan benar dan tepat, sepak bola membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup banyak untuk merealisasikannya. Apa saja kira-kira? Simak ulasan selengkapnya.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (14/08/2023) deretan lengkap sarana dan prasarana dalam permainan sepak bola.

Sarana yang Diperlukan

stadion digunakan untuk bermain sepakbola

Supaya dapat merealisasikan permainan sepak bola dengan baik dan benar maka, pemain memerlukan beberapa sarana yang perlu dipersiapkan sebagai berikut :

1. Bola sepak

Berbentuk bulat sempurna

Memiliki tekanan udara (8,5 lbs/sq inci sampai 15,6 lbs/sq inci).

Terbuat dari bahan kulit dengan standar teruji

Berat bola 450 gr dan tidak kurang dari 410 gr

Lingkaran bola memiliki ukuran 70 cm (28 inci) dan tidak kurang dari 68 cm (27 inci).

2. Peluit

Sebagai pemberi tanda dan peringatan untuk para pemain sepak bola

3. Papan skor

Digunakan untuk memantau perhitungan waktu berjalannya sepakbola

4. Kartu pelanggaran

Kartu kuning sebagai pelanggaran pertama dan bentuk peringatan

Kartu kuning kedua sebagai pelanggaran kedua yang berakibat fatal

Kartu merah sebagai pelanggaran fatal dan dikeluarkan dari lapangan

5. Stopwatch atau dapat diganti dengan jam tangan

Dipergunakan untuk menghitung waktu berjalannya permaian sepak bola

6. Bendera wasit

Menentukan secara pasti garis pelanggaran out dan offside

7.Kostum sepakbola

Jersey untuk bermain sepakbola

kaos olahraga.

Celana pendek

Sarung tangan khusus penjaga gawang

Kaos kaki.

Pelindung tulang kering

Sepatu sepak bola

