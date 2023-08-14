DERETAN lengkap sarana dan prasarana dalam permainan sepak bola akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga (cabor) paling populer di seluruh dunia.
Mulai dari golongan usia muda hingga lansia pun sangat senang dengan permainan satu ini. Dalam praktiknya, sepak bola dimainkan oleh dua tim, di mana masing masing tim terdiri dari 11 pemain. Tujuan dari permainan sepak bola yaitu mencetak gol sebanyak banyaknya di gawang lawan.
Lalu supaya dapat memainkannya dengan benar dan tepat, sepak bola membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup banyak untuk merealisasikannya. Apa saja kira-kira? Simak ulasan selengkapnya.
Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (14/08/2023) deretan lengkap sarana dan prasarana dalam permainan sepak bola.
Sarana yang Diperlukan
Supaya dapat merealisasikan permainan sepak bola dengan baik dan benar maka, pemain memerlukan beberapa sarana yang perlu dipersiapkan sebagai berikut :
1. Bola sepak
Berbentuk bulat sempurna
Memiliki tekanan udara (8,5 lbs/sq inci sampai 15,6 lbs/sq inci).
Terbuat dari bahan kulit dengan standar teruji
Berat bola 450 gr dan tidak kurang dari 410 gr
Lingkaran bola memiliki ukuran 70 cm (28 inci) dan tidak kurang dari 68 cm (27 inci).
2. Peluit
Sebagai pemberi tanda dan peringatan untuk para pemain sepak bola
3. Papan skor
Digunakan untuk memantau perhitungan waktu berjalannya sepakbola
4. Kartu pelanggaran
Kartu kuning sebagai pelanggaran pertama dan bentuk peringatan
Kartu kuning kedua sebagai pelanggaran kedua yang berakibat fatal
Kartu merah sebagai pelanggaran fatal dan dikeluarkan dari lapangan
5. Stopwatch atau dapat diganti dengan jam tangan
Dipergunakan untuk menghitung waktu berjalannya permaian sepak bola
6. Bendera wasit
Menentukan secara pasti garis pelanggaran out dan offside
7.Kostum sepakbola
kaos olahraga.
Celana pendek
Sarung tangan khusus penjaga gawang
Kaos kaki.
Pelindung tulang kering
Sepatu sepak bola