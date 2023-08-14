5 Potret WAGs Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Pawangnya Penjaga Gawang

BERIKUT lima potret WAGs Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Kelima perempuan cantik ini bisa menjadi tambahan semangat di luar lapangan bagi para penggawa Garuda Muda.

Sorotan mengarah ke Timnas Indonesia U-23 jelang tampil di Piala AFF U-23 2023. Sebab, mereka segera berlaga melawan Timnas Malaysia U-23 di laga pertama fase grup, 18 Agustus mendatang.

Tak hanya kiprah mereka yang ditunggu, informasi mengenai siapa pasangan para pemain ini juga menarik untuk diulas. Berikut WAGs Timnas Indonesia U-23 yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

5. Jeam Kelly Sroyer - Novita

Sayap serang Persik Kediri ini ternyata sudah punya seorang kekasih bernama Novita. Pujaan hatinya itu diketahui berprofesi sebagai seorang dokter gigi!

Jeam Kelly juga tidak segan memamerkan kekasihnya di akun Instagram @jeamkellys. Buktinya, dia berani memasang wajah sang kekasih di highlight profile.

4. Komang Teguh Trisnanda - Siska

Bek Borneo FC Samarinda ini juga punya kekasih yang tidak kalah cantik. Perempuan bernama Siska itu telah mengisi relung hati Komang yang selama ini kerap terlihat sendirian.

Tidak diketahui dengan pasti profesi dan latar belakang Siska. Namun, unggahan Komang mengenai sang kekasih sempat disorot rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia U-23.