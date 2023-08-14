Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Potret WAGs Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Pawangnya Penjaga Gawang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:01 WIB
5 Potret WAGs Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Pawangnya Penjaga Gawang
Ernando Ari Sutaryadi mengunggah foto bersama kekasihnya Devani Audri (Foto: Instagram/@devaniaudri_)
A
A
A

BERIKUT lima potret WAGs Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Kelima perempuan cantik ini bisa menjadi tambahan semangat di luar lapangan bagi para penggawa Garuda Muda.

Sorotan mengarah ke Timnas Indonesia U-23 jelang tampil di Piala AFF U-23 2023. Sebab, mereka segera berlaga melawan Timnas Malaysia U-23 di laga pertama fase grup, 18 Agustus mendatang.

Timnas Indonesia U-23

Tak hanya kiprah mereka yang ditunggu, informasi mengenai siapa pasangan para pemain ini juga menarik untuk diulas. Berikut WAGs Timnas Indonesia U-23 yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

5. Jeam Kelly Sroyer - Novita

Novita pacar Jeam Kelly Sroyer (Foto: Instagram/@nvsr_dr)

Sayap serang Persik Kediri ini ternyata sudah punya seorang kekasih bernama Novita. Pujaan hatinya itu diketahui berprofesi sebagai seorang dokter gigi!

Jeam Kelly juga tidak segan memamerkan kekasihnya di akun Instagram @jeamkellys. Buktinya, dia berani memasang wajah sang kekasih di highlight profile.

4. Komang Teguh Trisnanda - Siska

Komang Teguh Trisnanda bersama kekasihnya yang bernama Siska (Foto: Instagram/@komangteguh4)

Bek Borneo FC Samarinda ini juga punya kekasih yang tidak kalah cantik. Perempuan bernama Siska itu telah mengisi relung hati Komang yang selama ini kerap terlihat sendirian.

Tidak diketahui dengan pasti profesi dan latar belakang Siska. Namun, unggahan Komang mengenai sang kekasih sempat disorot rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649373/timnas-futsal-indonesia-mantapkan-pola-serangan-jelang-sea-games-thailand-2025-qnx.webp
Timnas Futsal Indonesia Mantapkan Pola Serangan Jelang SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Alasan Indra Sjafri Coret 8 Pemain Timnas Indonesia U-22 jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement