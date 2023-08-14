Profil Trabzonspor, Klub Turki yang Dikabarkan Tertarik Rekrut Jordi Amat

JOHOR – Klub kasta teratas Liga Turki, Trabzonspor dikabarkan berminat merekrut bek tengah berlabel Timnas Indonesia, Jordi Amat. Rumor tersebut tengah ramai diperbincangkan pencinta sepak bola Tanah Air.

Sebagai informasi, Jordi Amat tengah memperkuat klub raksasa Malaysia, Johor Darul Tazim. Bek naturalisasi Indonesia itu menjadi andalan klub tersebut. Jordi telah mencatatkan 27 penampilan bersama JDT di semua kompetisi dengan catatan satu gol dan dua assist.

Terbaru, salah satu media Turki melaporkan bahwa Jordi Amat akan segera pergi ke Turki untuk menandatangani kontrak dengan Trabzonspor. Tampaknya, kesepakatan telah dicapai antara Johor Darul Tazim dan Trabzonspor soal transfer Jordi.

“Trabzonspor menemukan bek yang mereka cari selama ini di Indonesia,” bunyi pernyataan dari Turkiyegazetesi, Senin (14/8/2023).

“Transfer bek asal Spanyol berusia 31 tahun yang bermain di Johor Darul Tazim telah selesai. Sang pemain diklaim bakal berada di Turki dalam waktu seminggu untuk menandatangani kontrak,” sambungnya kemudian.