Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Siapa Pemenang Piala AFF Terbanyak?

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |15:12 WIB
Siapa Pemenang Piala AFF Terbanyak?
Timnas Thailand jadi peraih gelar juara terbanyak Piala AFF. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

SIAPA pemenang Piala AFF terbanyak? Hal ini menarik dikulik karena ajang Piala AFF memang sudah berulang kali digelar.

Ya, daftar pemenang Piala AFF (ASEAN Football Federation) Championship terbanyak memang sangat seru untuk dibahas. Pasalnya, kemenangan di Piala AFF tetap sangat bergengsi untuk diraih. Pasalnya, gelar ini bisa menjadi bukti kekuatan tim di kawasan Asia Tenggara.

Lantas, negara mana saja yang dinobatkan sebagai pemenang Piala AFF terbanyak? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (14/8/2023).

Berikut Pemenang Piala AFF Terbanyak:

4. Malaysia

Timnas Malaysia

Salah satu negara yang dinobatkan sebagai juara Piala AFF terbanyak adalah Malaysia. Tercatat, sepanjang rekor perjalanannya di ajang Piala AFF, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- telah berhasil meraih gelar juara sebanyak 1 kali.

Gelar satu-satunya milik Malaysia itu didapat di Piala AFF 2010. Hingga kini, mereka belum bisa mengulangi kesuksesan itu.

3. Vietnam

Timnas Vietnam

Kemudian, negara yang memenangkan gelar juara Piala AFF terbanyak adalah Vietam. Diketahui, negara tersebut telah menjadi kampiun Piala AFF sebanyak 2 kali.

Kemenangan pertama didapat Vietnam pada 2008. Lalu, keberhasilan keduanya dicapai pada 10 tahun kemudian, atau tepatnya pada Piala AFF 2018.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648815/rakernas-pobsi-2025-hary-tanoesoedibjo-lahirkan-keputusan-penting-demi-kemajuan-biliar-indonesia-kna.webp
Rakernas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting demi Kemajuan Biliar Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_menegaskan.jpg
Jadwal Persija Vs PSIM di Super League Malam Ini, Macan Kemayoran Bidik Kado Istimewa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement