Siapa Pemenang Piala AFF Terbanyak?

SIAPA pemenang Piala AFF terbanyak? Hal ini menarik dikulik karena ajang Piala AFF memang sudah berulang kali digelar.

Ya, daftar pemenang Piala AFF (ASEAN Football Federation) Championship terbanyak memang sangat seru untuk dibahas. Pasalnya, kemenangan di Piala AFF tetap sangat bergengsi untuk diraih. Pasalnya, gelar ini bisa menjadi bukti kekuatan tim di kawasan Asia Tenggara.

Lantas, negara mana saja yang dinobatkan sebagai pemenang Piala AFF terbanyak? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (14/8/2023).

Berikut Pemenang Piala AFF Terbanyak:

4. Malaysia





Salah satu negara yang dinobatkan sebagai juara Piala AFF terbanyak adalah Malaysia. Tercatat, sepanjang rekor perjalanannya di ajang Piala AFF, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- telah berhasil meraih gelar juara sebanyak 1 kali.

Gelar satu-satunya milik Malaysia itu didapat di Piala AFF 2010. Hingga kini, mereka belum bisa mengulangi kesuksesan itu.

3. Vietnam





Kemudian, negara yang memenangkan gelar juara Piala AFF terbanyak adalah Vietam. Diketahui, negara tersebut telah menjadi kampiun Piala AFF sebanyak 2 kali.

Kemenangan pertama didapat Vietnam pada 2008. Lalu, keberhasilan keduanya dicapai pada 10 tahun kemudian, atau tepatnya pada Piala AFF 2018.