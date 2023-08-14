Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Nasibnya Masih Menggantung pada Bursa Transfer Musim Panas 2023, Nomor 1 Mantan Kapten Manchester United

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |15:08 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Nasibnya Masih Menggantung pada Bursa Transfer Musim Panas 2023, Nomor 1 Mantan Kapten Manchester United
Harry Maguire dikabarkan bakal segera hengkang dari Manchester United (Foto: Sky Sports)
A
A
A

BERIKUT adalah lima pesepakbola top dunia yang nasibnya masih mengganting di bursa transfer musim panas 2023 ini. Meski rumor mengenai kepindahannya ke klub baru sudah berhembus kencang, para pemain ini masih belum mendapatkan kejelasan terkait transfer mereka.

Kali ini Okezone.com akan membahas lima pesepakbola top dunia yang nasibnya masin menggantung di bursa transfer musim panas 2023. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Romelu Lukaku


Nama Romelu Lukaku pantas masuk dalam daftar artikel kali ini. Lukaku sempat dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas mulai dari AC Milan hingga Juventus.

Tapi sayangnya, banyaknya rumor yang beredar tak lantas membuat transfer kepindahan sang pemain terealisasi. Lukaku yang baru saja menyelesaikan masa peminjamannya di Inter Milan bahkan sempat dikabarkan segera mendapat kontrak permanen.

4. Folarin Balogun


Striker muda Arsenal, Folarin Balogun juga dikaitkan dengan beberapa klub di bursa transfer musim panas 2023 ini. Dilansir dari laman Sportskeeda, duo raksasa Italia, Inter Milan dan AC Milan dikabarkan tengah membidik pemain 22 tahun ini.

Balogun sendiri merupakan salah satu pemain muda bertalenta milik Arsenal. Ia membuktikan ketajamannya dengan mencetak 22 gol dari 39 pertandingannya saat menjalani masa peminjaman bersama klub Prancis, Stade Reims, musim lalu.

Halaman:
1 2
      
