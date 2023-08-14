Jadwal Siaran Langsung El Clasico Barcelona U-19 vs Real Madrid U-19 di Final International Youth Championships 2023 Hari Ini, LIVE di iNews

DENPASAR – Laga mini el clasico akan tersaji di final International Youth Championships (IYC) 2023 antara Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18 pada hari ini, Senin (14/8/2023). Pertandingan penentu siapa yang juara di turnamen tersebut akan disiarkan secara live di iNews.

Pada laga final nanti, FC Barcelona U-19 akan melawan Real Madrid U-18. Real Madrid lolos ke final usai memimpin klasemen grup dengan torehan sempurna.

Dari 3 laga yang dilakoni tim asuhan Alvaro Gomez ini, mereka selalu sukses memetik kemenangan. Real Madrid U-18 berhasil mengalahkan Kashima Antlers U18 (5-3), Bhayangkara Presisi FC (3-1) dan FC Barcelona U19 (4-3).

Hasil tersebut membuat Los Blancos mengoleksi 9 poin dari 3 laga dan unggul 5 poin dari sang rival, Barcelona yang menduduki posisi ke-2 klasemen grup.

Meskipun tampil kurang meyakinkan di laga sebelumnya, Barcelona tetap diperhitungkan menjadi juara, mereka pun pernah memboyong trofi turnamen ini pada 2022 lalu. Blaugrana sempat unggul (1-2) lebih dulu saat berhadapan dengan Real Madrid di laga terakhir meski akhirnya kalah (4-3).

Selama pertandingan International Youth Championship 2023 berjalan, Barcelona bermasalah dengan sulitnya membalikkan keadaan dalam situasi tertinggal. Tetapi, hal itu dipastikan tidak akan terjadi lagi saat melawan Real Madrid di laga final hari ini.