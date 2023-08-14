Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung El Clasico Barcelona U-19 vs Real Madrid U-19 di Final International Youth Championships 2023 Hari Ini, LIVE di iNews

MNC Media , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:58 WIB
Jadwal Siaran Langsung El Clasico Barcelona U-19 vs Real Madrid U-19 di Final International Youth Championships 2023 Hari Ini, LIVE di iNews
Saksikan pertandingan Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18 di final IYC 2023 di iNews. (Foto: Instagram/iycindonesia)
A
A
A

DENPASAR – Laga mini el clasico akan tersaji di final International Youth Championships (IYC) 2023 antara Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18 pada hari ini, Senin (14/8/2023). Pertandingan penentu siapa yang juara di turnamen tersebut akan disiarkan secara live di iNews.

Pada laga final nanti, FC Barcelona U-19 akan melawan Real Madrid U-18. Real Madrid lolos ke final usai memimpin klasemen grup dengan torehan sempurna.

Dari 3 laga yang dilakoni tim asuhan Alvaro Gomez ini, mereka selalu sukses memetik kemenangan. Real Madrid U-18 berhasil mengalahkan Kashima Antlers U18 (5-3), Bhayangkara Presisi FC (3-1) dan FC Barcelona U19 (4-3).

Hasil tersebut membuat Los Blancos mengoleksi 9 poin dari 3 laga dan unggul 5 poin dari sang rival, Barcelona yang menduduki posisi ke-2 klasemen grup.

Saksikan final IYC 2023 di iNews

Meskipun tampil kurang meyakinkan di laga sebelumnya, Barcelona tetap diperhitungkan menjadi juara, mereka pun pernah memboyong trofi turnamen ini pada 2022 lalu. Blaugrana sempat unggul (1-2) lebih dulu saat berhadapan dengan Real Madrid di laga terakhir meski akhirnya kalah (4-3).

Selama pertandingan International Youth Championship 2023 berjalan, Barcelona bermasalah dengan sulitnya membalikkan keadaan dalam situasi tertinggal. Tetapi, hal itu dipastikan tidak akan terjadi lagi saat melawan Real Madrid di laga final hari ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649173/indra-sjafri-skuad-timnas-indonesia-u22-sudah-matang-untuk-sea-games-2025-dbe.webp
Indra Sjafri: Skuad Timnas Indonesia U-22 Sudah Matang untuk SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/10/dean_james.jpg
Dean James Dapat Rapor Buruk saat Go Ahead Eagles Digulung Stuttgart 0-4 di Liga Europa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement