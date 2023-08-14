Gara-Gara Ejek Cristiano Ronaldo Pemain Terbaik Kedua dalam Sejarah, Pemain Al Shorta Diseruduk Fans CR7

GARA-gara ejek Cristiano Ronaldo pemain terbaik kedua dalam sejarah, pemain Al Shorta diseruduk fans CR7 di akun Instagram pribadinya. Hal ini terjadi pasca Al Shorta bentrok dengan Al Nassr di semifinal Arab Club Champions Cup atau Liga Champions Arab 2023 pada, Rabu 9 Agustus 2023.

Dalam laga itu, Al Nassr melaju ke babak final setelah mengalahkan Al Shota 1-0 di Stadium King Fahd. Kemenangan dipastikan lewat gol tunggal Cristiano Ronaldo yang tercipta lewat tendangan penalti.

Salah satu pemain, Ahmad Zero, yang saat itu duduk di bangku cadangan melihat klubnya tersingkir dibabak semifinal. Usai pertandingan, pemain asal Irak itu masuk ke lapangan dan menghampiri Ronaldo.

Pada kesempatan tersebut, Zoro berfoto dengan megabintang Portugal itu. Dia kemudian mengunggahnya di media sosial Instagram.

Siapa sangka, unggahannya tersebut justru menuai kontroversi dari fans CR7. Melalui akun Instagram pribadinya @ahmed.zero31, pemain Al Shorta itu menyebut Ronaldo adalah pemain terbaik kedua dalam sejarah sepakbola.

“Dengan pemain terbaik kedua dalam sejarah,” tulis Ahmed Zero.