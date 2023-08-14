Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Luca Everink, Pemain Klub Kasta Teratas Liga Belanda yang Siap Bela Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:50 WIB
Profil Luca Everink, Pemain Klub Kasta Teratas Liga Belanda yang Siap Bela Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong
Profil Luca Everink (kiri), pemain keturunan yang siap bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@lj.everink)
PROFIL Luca Everink, pemain klub kasta teratas Liga Belanda, Go Ahead Eagles, yang siap membela Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Luca Everink yang kini berusia 22 tahun, baru-baru ini menjalani sesi wawancara dengan pesepakbola Indonesia yang berkarier di Belanda, Yussa Nugraha.

Dalam wawancara yang diunggah Yussa Nugraha di kanal YouTube-nya, Luca Everink mengaku tertarik membela Timnas Indonesia. Ia menilai kehormatan yang sangat besar jika mendapatkan penawaran memperkuat skuad Garuda.

Luca Everink

(Luca Everink (kiri) siap bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@lj.everink)

“Iya saya terbuka (jika PSSI mencoba mengajaknya membela Timnas Indonesia). Saya juga akan melihat nanti juga. Dari sana saya akan menjawab,” kata Luca Everink, mengutip dari akun YouTube Yussa Nugraha, Senin (14/8/2023).

“Tapi, kalau saya dihubungi, saya tentu sangat menghormati. Itu sesuatu yang tidak begitu saja bisa ditolak. Itu kehormatan yang sangat besar. Tapi, tentu saya juga harus berpikir bagaimana jawaban saya,” lanjut Luca Everink.

Pemain yang bisa bermain sebagai fullback kanan, bek tengah dan gelandang bertahan ini mengaku pernah dihubungi PSSI. Hanya saja, komunikasi putus di tengah jalan karena dirinya sedang mengalami cedera.

“Pernah sekali dapat info tapi enggak direct contact (kontak langsung). Tapi, saat itu saya juga masih cedera,” sambung Luca Everink.

“Pasti juga mereka enggak mau panggil pemain yang sedang cedera. Jadi, belum ada kontak langsung, tapi siapa tahu suatu saat nanti dan kalau ada waktunya datang, saya akan berpikir untuk itu,” Luca Everink.

