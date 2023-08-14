Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Awas Timnas Indonesia U-23, Malaysia Siap Tampil Menggila di Piala AFF U-23 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |15:04 WIB
Awas Timnas Indonesia U-23, Malaysia Siap Tampil Menggila di Piala AFF U-23 2023
Pemain Timnas Malaysia U-23 berlatih jelang Piala AFF U-23 2023 kontra Timnas Indonesia U-23 (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Timnas Indonesia U-23 mesti benar-benar waspada terhadap Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Pelatih Elangowan Elavarasan menyambut baik target dari Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) untuk melaju hingga babak final!

Wakil Ketua Umum FAM sekaligus Manajer Timnas Malaysia U-23, Datuk Seri Shahril Mokhtar, menantang Harimau Malaya Muda untuk melaju hingga final Piala AFF U-23 2023. Tantangan itu langsung dijawab dengan penuh antusias oleh Elavarasan.

Pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, memantau latihan (Foto: Facebook/FAM)

Menurut asisten pelatih Timnas Malaysia itu, tantangan dari Datuk Shahril tak akan membuat anak asuhnya gentar. Sebaliknya, mereka bakal semakin bersemangat menatap turnamen yang digelar 17-26 Agustus 2023.

"Di setiap turnamen, targetnya harus melaju sejauh mungkin. Syaa merasa setiap tim butuh memiliki target semacam itu untuk memastikan pemain punya tujuan," tegas Elavarasan, dikutip dari Bernama, Senin (14/8/2023).

"Jadi, bagi kami, dan juga tujuh pemain baru di skuad, itu adalah tantangan yang bagus karena kami tidak mencapai level yang diharapkan pada SEA Games 2023. Namun, dengan pengalaman yang telah didapat, kami akan melakukan yang terbaik," imbuh pria berusia 61 tahun tersebut.

Tak hanya soal target, Elavarasan juga menganggap turnamen ini sangat bagus untuk melihat kesiapan pemain jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung September 2023. Apalagi, kualifikasi itu juga akan dipakai untuk menentukan wakil Asia di Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649155/jean-paul-van-gastel-komentari-rumor-giovanni-van-bronckhorst-latih-timnas-indonesia-uik.webp
Jean Paul Van Gastel Komentari Rumor Giovanni Van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_2.jpg
Fajar/Fikri Siap Jadi Andalan Indonesia di Olimpiade Los Angeles 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement