Awas Timnas Indonesia U-23, Malaysia Siap Tampil Menggila di Piala AFF U-23 2023

KUALA LUMPUR - Timnas Indonesia U-23 mesti benar-benar waspada terhadap Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Pelatih Elangowan Elavarasan menyambut baik target dari Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) untuk melaju hingga babak final!

Wakil Ketua Umum FAM sekaligus Manajer Timnas Malaysia U-23, Datuk Seri Shahril Mokhtar, menantang Harimau Malaya Muda untuk melaju hingga final Piala AFF U-23 2023. Tantangan itu langsung dijawab dengan penuh antusias oleh Elavarasan.

Menurut asisten pelatih Timnas Malaysia itu, tantangan dari Datuk Shahril tak akan membuat anak asuhnya gentar. Sebaliknya, mereka bakal semakin bersemangat menatap turnamen yang digelar 17-26 Agustus 2023.

"Di setiap turnamen, targetnya harus melaju sejauh mungkin. Syaa merasa setiap tim butuh memiliki target semacam itu untuk memastikan pemain punya tujuan," tegas Elavarasan, dikutip dari Bernama, Senin (14/8/2023).

"Jadi, bagi kami, dan juga tujuh pemain baru di skuad, itu adalah tantangan yang bagus karena kami tidak mencapai level yang diharapkan pada SEA Games 2023. Namun, dengan pengalaman yang telah didapat, kami akan melakukan yang terbaik," imbuh pria berusia 61 tahun tersebut.

Tak hanya soal target, Elavarasan juga menganggap turnamen ini sangat bagus untuk melihat kesiapan pemain jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung September 2023. Apalagi, kualifikasi itu juga akan dipakai untuk menentukan wakil Asia di Olimpiade Paris 2024.