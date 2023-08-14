Gara-Gara Takut Dibajak Klub Eropa yang Lebih Tinggi Kastanya, Marselino Ferdinan Digaji Selangit oleh KMSK Deinze

GARA-gara takut dibajak klub Eropa yang lebih tinggi kastanya, Marselino Ferdinan kabarnya digaji selangit oleh KMSK Deinze. Benarkah demikian?

Seperti diketahui, Marselino Ferdinan dapat dibilang sebagai pemain muda paling potensial yang dimiliki Indonesia. Bagaimana tidak? Di usianya yang baru 18 tahun, Marselino Ferdinan bergabung bersama klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze.

Tidak sebatas bergabung, Marselino Ferdinan berhasil menembus skuad utama KMSK Deinze. Terbukti pada tur pramusim beberapa waktu lalu, Marselino bermain dalam lima pertandingan dari total enam pertandingan uji coba yang dijalani KMSK Deinze.

Bahkan, pemain kelahiran Jakarta, 9 September 2004 itu mampu berkontribusi positif dengan mencetak dua gol dan satu assist dari lima pertandingan tersebut. Dengan performa Marselino Ferdinan yang terus meningkat, kabarnya banyak pemandu bakat dari klub-klub Eropa yang mulai melirik potensinya.

Mengetahui hal tersebut, kabarnya Marselino Ferdinan dipagari KMSK Deinze dengan gaji yang fantastis. Melansir dari Youtube KBKB Channel, Senin (14/7/2023) kabarnya KMSK Deinze sampai memberikan gaji hingga Rp5 miliar rupiah per tahun guna membentengi sang pemain agar tidak meninggalkan klub.

Meski begitu, angka ini belum diketahui kebenarannya secara pasti, mengingat jumlah gaji adalah hal yang sangat jarang dibocorkan klub pada masyarakat umum. Terkecuali bagi pemain-pemain kelas dunia yang selalu masif diberitakan.