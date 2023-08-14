Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ Real Madrid U-18 vs Barcelona U-19 di Final International Youth Championship 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:06 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Real Madrid U-18 vs Barcelona U-19 di Final International Youth Championship 2023
Real Madrid U-18 vs Barcelona U-18 di Final IYC 2023 (Foto: IYCIndonesia)
A
A
A

LINK live streaming RCTI+ Real Madrid U-18 vs Barcelona U-19 di final International Youth Championship 2023 (IYC 2023) dapat Anda klik di akhir artikel. Duel panas El Clasico level junior ini bakal digelar di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Senin (14/8/2023) malam WIB.

Kick-off laga Real Madrid U-19 vs Barcelona U-18 akan dimulai pada pukul 19.30 WIB. Pertandingan final International Youth Championship 2023 tersebut dapat Anda saksikan secara langsung di iNews TV dan live streaming di RCTI+!

Real Madrid U-18 dan Barcelona U-18 kembali berhadapan di final setelah keduanya menempati dua peringkat teratas di papan klasemen fase grup. Real Madrid U-18 keluar sebagai pemuncak klasemen usai menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan.

Kemenangan yang diperoleh Real Madrid termasuk saat mengalahkan Barcelona dengan skor tipis 4-3 di laga terakhir fase grup. Berkat kemenangan itu, Los Blancos -julukan Real Madrid- junior pun mengoleksi poin sempurna, yakni 9.

Sementara itu, Barcelona U-19 harus puas menempati posisi kedua setelah hanya meraih 4 poin. Kendati demikian, Blaugrana junior berhak lolos ke final untuk kembali menantang Real Madrid di laga bertajuk El Clasico junior itu.

Barcelona U-19 pun diprediksi akan tampil habis-habisan demi membalaskan dendamnya terhadap Real Madrid U-18. Namun, Real Madrid U-18 juga diprediksi akan tampil maksimal setelah di fase grup belum pernah merasakan kekalahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649203/8-pemain-dicoret-dari-timnas-indonesia-u22-proyeksi-sea-games-2025-begini-penjelasan-indra-sjafri-apy.webp
8 Pemain Dicoret dari Timnas Indonesia U-22 Proyeksi SEA Games 2025, Begini Penjelasan Indra Sjafri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_foto_pe.jpg
Jelang Persija vs PSIM, Mauricio Souza Bicarakan Persaingan Juara Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement