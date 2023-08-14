Link Live Streaming RCTI+ Real Madrid U-18 vs Barcelona U-19 di Final International Youth Championship 2023

LINK live streaming RCTI+ Real Madrid U-18 vs Barcelona U-19 di final International Youth Championship 2023 (IYC 2023) dapat Anda klik di akhir artikel. Duel panas El Clasico level junior ini bakal digelar di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Senin (14/8/2023) malam WIB.

Kick-off laga Real Madrid U-19 vs Barcelona U-18 akan dimulai pada pukul 19.30 WIB. Pertandingan final International Youth Championship 2023 tersebut dapat Anda saksikan secara langsung di iNews TV dan live streaming di RCTI+!

Real Madrid U-18 dan Barcelona U-18 kembali berhadapan di final setelah keduanya menempati dua peringkat teratas di papan klasemen fase grup. Real Madrid U-18 keluar sebagai pemuncak klasemen usai menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan.

Kemenangan yang diperoleh Real Madrid termasuk saat mengalahkan Barcelona dengan skor tipis 4-3 di laga terakhir fase grup. Berkat kemenangan itu, Los Blancos -julukan Real Madrid- junior pun mengoleksi poin sempurna, yakni 9.

Sementara itu, Barcelona U-19 harus puas menempati posisi kedua setelah hanya meraih 4 poin. Kendati demikian, Blaugrana junior berhak lolos ke final untuk kembali menantang Real Madrid di laga bertajuk El Clasico junior itu.

Barcelona U-19 pun diprediksi akan tampil habis-habisan demi membalaskan dendamnya terhadap Real Madrid U-18. Namun, Real Madrid U-18 juga diprediksi akan tampil maksimal setelah di fase grup belum pernah merasakan kekalahan.