HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Deretan Penyerang Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Siapa yang Cetak Gol Paling Banyak di Liga 1 2023-2024?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:02 WIB
Deretan Penyerang Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Siapa yang Cetak Gol Paling Banyak di Liga 1 2023-2024?
Ramadhan Sananta masih menjadi penyerang lokal tersubur di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
A
A
A

DERETAN penyerang Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 sungguh menarik untuk dibahas. Dari nama-nama yang dipanggil, terdapat tiga pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah. Lalu siapa yang paling banyak cetak gol di Liga 1 2023-2024?

Ketiga pemain itu adalah Ramadhan Sananta (Persis Solo), Titan Agung (Bhayangkara FC), dan Muhammad Ragil (Bhayangkara FC). Dari tiga nama itu, hanya Sananta dan Ragil yang terbilang rutin mendapat menit bermain.

Muhammad Ragil (Bhayangkara FC) dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@muhammad.ragil23)

Sananta praktis mendapat menit bermain paling banyak. Pemain berusia 20 tahun itu selalu tampil dalam tujuh laga Persis Solo di Liga 1 2023-2024 dengan catatan 432 menit.

Kepercayaan dari pelatih Leonardo Medina sanggup dibayar lunas oleh Sananta. Pemain kelahiran Daik itu sukses mencetak empat gol sehingga menjadi pesepakbola lokal tertajam di Liga 1 2023-2024.

Kemudian, Ragil mengoleksi menit bermain yang lebih banyak ketimbang Titan. Pemain berusia 18 tahun itu telah tiga kali tampil di Liga 1 2023-2024 dengan torehan satu gol.

