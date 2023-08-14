Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luca Everink Blak-blakan Bilang Tertarik Bela Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Wajib Angkut?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:00 WIB
Luca Everink Blak-blakan Bilang Tertarik Bela Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Wajib Angkut?
Pemain Keturunan Indonesia, Luca Everink akui tertarik bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/lj.everink)
A
A
A

ADA satu lagi pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa dan mengatakan tertarik untuk membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah penggawa klub kasta tertinggi Liga Belanda, Go Ahead Eagles, yakni Luca Everink.

Pernyataan Everink tertarik memperkuat skuad Garuda itu disampaikannya saat diundang dalam wawancara bersama youtuber sekaligus pesepakbola Indonesia, Yussa Nugraha. Video yang diupload Yussa dengan judul ‘Wawancara Luca Everink: Pemain Keturunan Indonesia-Belanda Terbuka untuk Timnas Indonesia’ itu pun baru tayang pada har ini, Senin (14/8/2023) siang WIB.

Dalam momen wawancara itulah diketahui Everink mengaku tertarik membela Timnas Indonesia. Ia sangat terbuka jika PSSI mencoba meyakininya untuk dinaturalisasi agar bisa membela skuad Garuda.

Kendati demikian, tentu Everink tetap akan memikirkan matang-matang terkait mengubah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, ia mengaku akan sangat senang dan bakal menghormati jika PSSI benar-benar mendekatinya.

“Iya saya terbuka (jika PSSI mencoba mengajaknya membela Timnas Indonesia), saya juga akan melihat nanti juga gimana menurut saya. Dari sana saya akan menjawab,” ungkap Luca Everink, mengutip dari akun youtube Yussa Nugraha, Senin (14/8/2023).

Luca Everink

“Tapi kalau saya dihubungin, saya tentu sangat menghormati. Itu sesuatu yang tidak begitu saja bisa ditolak. Itu kehormatan yang sangat besar. Tapi tentu saya juga harus berpikir bagaimana jawaban saya,” tambahnya.

Luca Everink pun mengaku sempat dihubungin meski secara tidak langsung oleh PSSI. Hanya saja pada saat itu ia sedang cedera, karena itu pembahasan mengenai naturalisasi tak pernah berlanjut ke hal yang lebih serius.

Halaman:
1 2
      
