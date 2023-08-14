Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Coro Mountana , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |08:39 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia di Piala AFF U-23 2023 (FOTO: Instagram PSSI)
A
A
A

BERIKUT jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 pada ajang Piala AFF U-23 2023. Tak terasa sebentar lagi Piala AFF U-23 2023 akan segera dimulai.

Thailand ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Piala AFF U-23 2023. Ada dua stadion yang sudah disiapkan Thailand untuk jadi venue Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23

Yaitu PTT Stadium dan Rayong Province Stadium di mana keduanya berada di Rayong, Thailand. Piala AFF U-23 2023 dimulai pada 17 Agustus 2023, tapi Timnas Indonesia U-23 baru akan bertanding keesokan harinya.

Skuad asuhan Shin Tae-yong tergabung ke dalam Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Duel Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia akan berlangsung pada Jumat 18 Agustus 2023.

Tepatnya di Rayong Province Stadium. Jelang laga pertama lawan Malaysia, Timnas Indonesia U-23 telah berangkat ke Thailand hari ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/50/1648787/comeback-andy-ruiz-jr-incar-trilogi-kontra-anthony-joshua-uvo.webp
Comeback Andy Ruiz Jr Incar Trilogi Kontra Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/muhammad_ferarri.jpg
Ferarri Sebut 2 Lawan Paling Menakutkan di SEA Games 2025, Malaysia Tak Termasuk!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement