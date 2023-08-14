Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023

BERIKUT jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 pada ajang Piala AFF U-23 2023. Tak terasa sebentar lagi Piala AFF U-23 2023 akan segera dimulai.

Thailand ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Piala AFF U-23 2023. Ada dua stadion yang sudah disiapkan Thailand untuk jadi venue Piala AFF U-23 2023.

Yaitu PTT Stadium dan Rayong Province Stadium di mana keduanya berada di Rayong, Thailand. Piala AFF U-23 2023 dimulai pada 17 Agustus 2023, tapi Timnas Indonesia U-23 baru akan bertanding keesokan harinya.

Skuad asuhan Shin Tae-yong tergabung ke dalam Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Duel Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia akan berlangsung pada Jumat 18 Agustus 2023.

Tepatnya di Rayong Province Stadium. Jelang laga pertama lawan Malaysia, Timnas Indonesia U-23 telah berangkat ke Thailand hari ini.