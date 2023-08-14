Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Gaji yang Diterima Jordi Amat jika Gabung Klub Liga Turki Trabzonspor

Coro Mountana , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |06:51 WIB
Segini Gaji yang Diterima Jordi Amat jika Gabung Klub Liga Turki Trabzonspor
Jordi Amat diperkirakan akan menerima gaji Rp9,5 miliar per musim di Trabzonspor (FOTO: Instagram @jordiamat5)
A
A
A

BERIKUT gaji yang akan diterima bek Timnas Indonesia, Jordi Amat jika gabung klub Liga Turki Trabzonspor. Secara mengejutkan bek berusia 31 tahun itu ternyata diminati klub Eropa.

Pemain yang kini membela Johor Darul Tazim (JDT) itu ternyata juga tertarik untuk kembali main di Eropa. Trabzonspor sendiri disebut sudah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Jordi Amat.

Jordi Amat

Diperkirakan, gaji yang akan diterima Jordi Amat jika gabung Trabzonspor dapat mencapai Rp9,5 miliar per musimnya. Jordi Amat diharapkan bisa berada di Turki pekan ini untuk tanda tangan kontrak.

“Transfer bek berusia 31 tahun Jordi Amat sudah disepakati. Kini dia diharapkan bisa datang ke Turki dalam pekan ini untuk tanda tangan kontrak,” tulis media Turki, Turkiyegazetesi.

Itu artinya dalam waktu dekat, Trabzonspor bakal mengumumkan kedatangan Jordi Amat. Trabzonspor merupakan salah satu klub besar di Turki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648815/rakernas-pobsi-2025-hary-tanoesoedibjo-lahirkan-keputusan-penting-demi-kemajuan-biliar-indonesia-kna.webp
Rakernas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting demi Kemajuan Biliar Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/mohamed_salah.jpg
Mo Salah Dihujat Fans Setelah Aksi Memalukan Lawan PSV, Liverpool Terpuruk
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement