Segini Gaji yang Diterima Jordi Amat jika Gabung Klub Liga Turki Trabzonspor

Jordi Amat diperkirakan akan menerima gaji Rp9,5 miliar per musim di Trabzonspor (FOTO: Instagram @jordiamat5)

BERIKUT gaji yang akan diterima bek Timnas Indonesia, Jordi Amat jika gabung klub Liga Turki Trabzonspor. Secara mengejutkan bek berusia 31 tahun itu ternyata diminati klub Eropa.

Pemain yang kini membela Johor Darul Tazim (JDT) itu ternyata juga tertarik untuk kembali main di Eropa. Trabzonspor sendiri disebut sudah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Jordi Amat.

Diperkirakan, gaji yang akan diterima Jordi Amat jika gabung Trabzonspor dapat mencapai Rp9,5 miliar per musimnya. Jordi Amat diharapkan bisa berada di Turki pekan ini untuk tanda tangan kontrak.

“Transfer bek berusia 31 tahun Jordi Amat sudah disepakati. Kini dia diharapkan bisa datang ke Turki dalam pekan ini untuk tanda tangan kontrak,” tulis media Turki, Turkiyegazetesi.

Itu artinya dalam waktu dekat, Trabzonspor bakal mengumumkan kedatangan Jordi Amat. Trabzonspor merupakan salah satu klub besar di Turki.