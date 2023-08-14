Berangkat ke Thailand Hari ini, Shin Tae-yong Kesal Timnas Indonesia U-23 Tak Diperkuat Pemain Terbaik di Piala AFF U-23 2023?

BERANGKAT ke Thailand hari ini, Shin Tae-yong kesal Timnas Indonesia U-23 tak diperkuat pemain-pemain terbaiknya di Piala AFF U-23 2023? Sesuai jadwal yang dirilis di laman resmi PSSI, Timnas Indonesia U-23 menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 10-14 Agustus 2023.

Hal itu berarti, skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– akan terbang ke Thailand pada hari ini juga. Sayangnya, Shin Tae-yong tak bisa membawa seluruh pemain terbaiknya di ajang tahunan ini.

(Rizky Ridho absen bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023)

Selain minus pemain abroad, Shin Tae-yong juga tak dapat menyertakan pemain-pemain U-23 yang berlabel bintang di Liga 1 2023-2024. Sebut saja Rizky Ridho, Witan Sulaeman, Adi Satryo hingga Fajar Fathur.

Untuk Beckham Putra (Persib Bandung) kabarnya akan bergabung, meski belum diketahui kelanjutannya. Lantas, bagaimana respons Shin Tae-yong setelah mendapat banyak penolakan dari klub-klub Liga 1 2023-2024 yang enggan melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U-23?

Shin Tae-yong menyikapinya dengan santai. Pelatih 53 tahun itu mengatakan Piala AFF U-23 2023 hanyalah batu loncatan sebelum Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 9-12 September 2023.

Ditambah lagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak memberikan target apa pun kepada Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023. Karena itu, Shin Tae-yong tidak ambil pusing dengan absennya beberapa pemain andalan.