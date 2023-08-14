Penyebab Cristiano Ronaldo Berpotensi Absen di Laga Pembuka Liga Arab Saudi 2023-2024

PENYEBAB Cristiano Ronaldo berpotensi absen di laga pembuka Liga Arab Saudi 2023-2024 akan dibahas Okezone. CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- dilaporkan tidak bisa melakoni laga perdana Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024 karena mengalami cedera di bagian lututnya.

Sebagaimana diketahui, Faris Najd -julukan Al Nassr- akan memulai laga perdananya di Liga Arab Saudi musim ini melawan Al Ettifaq. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal dilangsungkan di Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Selasa (15/8/2023) dini hari WIB.

Sebelum laga itu, Cristiano Ronaldo terpaksa harus mengalami cedera di babak extra time saat Al Nassr melawan Al Hilal di final Liga Champions Arab 2023. Dalam laga yang dimainkan di Stadion King Fahd, Taif, Sabtu (12/8/2023) malam WIB itu, CR7 tak mampu menyelesaikan pertandingan.

Sang megabintang asal Portugal tersebut harus dibawa dengan mobil tandu ke luar lapangan di babak extra time. Menurut laporan media Arab Saudi, Al Ain, Cristiano Ronaldo mengalami cedera ringan di bagian lututnya.

Al Ain melaporkan cedera yang dialami Cristiano Ronaldo tersebut kemungkinan tidak membuat sang pemilik lima gelar Ballon d'Or itu absen dalam waktu yang lama. Namun, CR7 disebut akan absen pada pertandingan pertama Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024 kontra Al Ettifaq.

"Menurut pers Saudi, Cristiano Ronaldo tidak akan hadir dalam pertandingan Al-Nasr dan Al-Ettifaq karena cedera," tulis laporan Al Ain, dikutip Senin (14/8/2023).

“Robaldo meninggalkan stadion King Fahd Sports City di Taif dalam pertandingan melawan Al-Hilal, dia terluka dan menangis. Cedera Ronaldo mengalami memar, tapi agak kuat, dan lebih baik sehingga dia bisa berpartisipasi mulai minggu depan," tambah laporan media Arab Saudi itu.