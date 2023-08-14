Media Vietnam Pastikan Timnas Indonesia U-23 Calon Kuat Juara Piala AFF U-23 2023, Bukan Thailand!

Timnas Indonesia U-23 menjadi lawan yang ditakuti media Vietnam jelang Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha, pastikan Timnas Indonesia U-23 calon kuat juara Piala AFF U-23 2023. Thailand merupakan tuan rumah di ajang ini, namun media Vietnam mengunggulkan Timnas Indonesia U-23 sebagai juara.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – hanya punya persiapan singkat jelang ajang yang akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2023 mendatang tersebut. Sebab, Shin Tae-yong baru mengumpulkan pasukannya pada tanggal 10 Agustus 2023.

Terlebih, banyak drama dengan klub Liga 1 2023-2024 yang menolak melepas para pemain andalannya. Namun demikian, menurut media Vietnam Soha, Timnas Indonesia U-23 tetaplah merupakan unggulan.

Alasannya, Shin Tae-yong memanggil banyak pemain berpengalaman. Setidaknya, ada enam pemain yang sudah pernah membela Timnas Indonesia senior sebelumnya.

“Bukan tuan rumah Thailand yang diunggulkan, melainkan Indonesia yang akan menjadi lawan terberat Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023,” tulis media Vietnam tersebut.