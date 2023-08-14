Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Thomas Tuchel Minta Maaf kepada Harry Kane Gara-Gara Bayern Munich Dibantai RB Leipzig 0-3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |02:50 WIB
Momen Thomas Tuchel Minta Maaf kepada Harry Kane Gara-Gara Bayern Munich Dibantai RB Leipzig 0-3
Thomas Tuchel minta maaf kepada Harry Kane yang lakoni debutnya dengan kekalahan (Foto: REUTERS)
A
A
A

MOMEN Thomas Tuchel minta maaf kepada Harry Kane gara-gara Bayern Munich dibantai RB Leipzig dengan skor 0-3. Kekalahan di ajang Piala Super Jerman 2023 itu membuat Kane harus menunggu lebih lama lagi untuk meraih trofi pertama dalam kariernya.

Die Bavaria – julukan Bayern – melakoni laga di Allianz Arena, Minggu (13/8/2023) dini hari WIB sebagai favorit. Namun, Die Roten Bullen malah membuka skor lebih dulu pada menit ketiga melalui Dani Olmo.

Bayern Munich vs RB Leipzig

Olmo menjadi momok mengerikan karena berhasil mencetak hattrick di pertandingan tersebut. Tentu ini kekalahan yang cukup menyakitkan bagi Bayern Munich, karena laga ini sekaligus menjadi debut untuk Kane yang diboyong dari Tottenham Hotspur pada jendela transfer musim ini. Pemain berpaspor Inggris itu dimainkan oleh Tuchel pada menit ke-64 dengan menggantikan Mathys Tel.

Namun, Kane sama sekali tidak mampu menunjukkan kualitas. Hal ini tidaklah mengherankan karena sang pemain berusia 30 tahun baru resmi menjadi milik Bayern Munich hanya beberapa jam sebelum kick-off pertandingan ini.

Kendati begitu, Tuchel tetap meminta maaf kepada Kane karena telah mengawali debutnya seperti itu. Eks pelatih Chelsea itu pun berjanji agar permainan buruk ini tidak lagi terulang di masa depan.

“Saya minta maaf kepada Harry Kane. Dia mungkin mengira kami tidak berlatih selama empat minggu,” kata Tuchel, dikutip dari Metro, Minggu (13/8/2023).

Halaman:
1 2
      
