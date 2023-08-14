Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Kylian Mbappe Kembali Masuk Skuad PSG Musim 2023-2024, Gagal ke Real Madrid?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |01:28 WIB
Penyebab Kylian Mbappe Kembali Masuk Skuad PSG Musim 2023-2024, Gagal ke Real Madrid?
Kylian Mbappe bakal kembali masuk skuad PSG (Foto: REUTERS)
PENYEBAB Kylian Mbappe kembali masuk skuad Paris Saint-Germain (PSG) musim 2023-2024 akan dibahas di sini. Situasi ini nampak membuat Mbappe menjauh untuk sejenak dari Real Madrid.

Les Parisiens – julukan PSG – sebelumnya sempat meminggirkan Mbappe dari skuad. Sang striker asal Prancis itu tidak berlatih bersama tim asuhan Luis Enrique dan absen di pekan pertama Liga Prancis 2023-2024 kontra Lorient.

PSG vs Lorient

Namun, menyusul hasil tak memuaskan kontra Lorient pada Minggu (13/8/2023) dini hari WIB yang berakhir imbang tanpa gol, Mbappe dikembalikan ke skuad. Hal ini dikonfirmasi oleh PSG lewat pernyataan resmi

“Menyusul diskusi yang konstruktif dan positif antara klub dan Kylian Mbappe sebelum pertandingan melawan Lorient, sang pemain telah dikembalikan untuk mengikuti latihan bersama skuad tim utama pada pagi ini,” bunyi pernyataan PSG yang disadur dari BBC, Minggu (13/8/2023).

Hubungan Mbappe dengan PSG memang sangat menjadi sorotan. Pasalnya, pemain berusia 24 tahun itu tidak ingin memperpanjang kontraknya yang akan berakhir musim depan karena ingin gabung Real Madrid. Mbappe pun dirumorkan ingin meninggalkan Les Parisiens di bursa transfer musim panas ini.

Lalu yang mengejutkannya, PSG tidak memasukan nama pemain asal Prancis itu saat menghadapi FC Lorient pada pekan pertama Liga Prancis 2023-2024 di Stadion Parc des Princess, Minggu (13//8/2023) dini hari WIB. Disinyalir hal itu karena diskusi antara pihak klub dan Mbappe yang memang berjalan sangat alot.

