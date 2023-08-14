Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Main Penuh 90 Menit, Viking FK Tundukkan Lillestrom 3-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |00:46 WIB
Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Main Penuh 90 Menit, Viking FK Tundukkan Lillestrom 3-1
Shayne Pattynama (kanan) bantu Viking FK menang 3-1 atas Lillestrom (Foto: Instagram/viking_fk)
PEMAIN Timnas Indonesia Shayne Pattynama main penuh 90 menit, Viking FC tundukkan Lillestrom 3-1. Laga lanjutan Liga Norwegia 2023 ini digelar di Stadion Arasen, Lillestrom, Norwegia, Minggu (13/8/2023) malam WIB.

Bagi Shayne Pattynama dan kolega, kemenangan ini sangat penting untuk menempel Bodo/Glimt di puncak klasemen sementara Liga Norwegia 2023. Kedua tim sama-sama mengoleksi 41 poin sejauh ini.

Shayne Pattynama

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup sengit karena baik Lillestrom dan Viking FK saling jual beli serangan. Sang tuan rumah kerap menebar ancaman ke gawang Viking, namun pertahanan dari Shayne Pattynama cs masih sulit untuk ditembus.

Viking FC mulai menemukan tempo permainannya. Shayne Pattynama dan rekan-rekannya terus menebar ancaman ke gawang lawan meski belum berbuah gol. Hingga menit ke-25, skor kacamata 0-0 masih belum berubah.

Shayne Pattynama banyak berperan dalam penyerangan karena pelatih Viking FK, Morten Jensen, menginstruksikan timnya bermain dari sayap kiri. Pemain Timnas Indonesia itu pun sering meluncurkan umpan silang.

Hingga memasuki lima menit akhir, kedua kesebelasan masih terus bermain sengit. Lillestrom mendapat beberapa peluang yang masih mampu diamankan dengan baik oleh Shayne Pattynama cs. Pada akhirnya, kedua kesebelasan harus bermain imbang 0-0 untuk sementara di babak pertama.

Babak Kedua

Di menit-menit awal babak kedua, Viking FK hampir mencetak gol melalui D’Agostino yang masih bisa ditepis kiper Lillestrom. Peluang tersebut didapat melalui Shayne Pattynama.

