Segrup Timnas Indonesia U-23, Ini Target Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023

SEGRUP Timnas Indonesia U-23, ini target Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Tim berjuluk Harimau Malaya Muda tersebut mematok target untuk setidaknya berhasil mencapai final.

Hal ini disampaikan oleh Datuk Seri Shahril Mokhtar selaku manajer Timnas Malaysia U-23. Seri Shahril mengatakan bahwa ini merupakan target hasil diskusi dengan Presiden Federasi Sepakbola Malaysia (FAM), Datuk Hamidin Mohd Amin.

“Saya sudah berdiskusi dengan presiden (Datuk Hamidin Mohd Amin) tentang target lolos ke babak final Piala AFF U-23,” kata Seri Shahril, dinukil dari Bharian, Minggu (13/8/2023).

Seri Shahril cukup optimistis dengan target yang telah dipatoknya ini. Kendati menelan hasil minor di SEA Games 2023, menurutnya kedalaman skuad Timnas Malaysia U-23 saat ini bisa berhasil mencapai target menembus partai final.

“Namun, hasil di SEA Games lalu tidak berpihak pada kami, tapi itu bukan ukuran sebenarnya dari performa para pemain nasional saat ini ketika banyak perubahan yang dilakukan untuk memperkuat performa mereka,” ujarnya.

“Sekaligus, kami juga tidak lagi ingin sekedar menguji kekuatan atau terus bereksperimen di pentas Piala AFF U-23. Kali ini kami ingin memastikan tim mampu mencapai target yang telah ditetapkan,” jelas Seri Shahril.