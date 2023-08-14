Hantam Dewa United 4-1, Pemain PSIS Semarang Langsung Diguyur Bonus

PSIS Semarang langsung diguyur bonus usai menang 4-1 atas Dewa United FC (Foto: PT LIB)

TANGERANG - Pemain PSIS Semarang langsung diguyur bonus usai mengalahkan Dewa United 4-1 pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Hal itu disampaikan oleh CEO Yoyok Sukawi usai pertandingan.

Bertandang ke Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Senin (14/8/2023) sore WIB, tim berjuluk Mahesa Jenar itu berhasil membawa pulang tiga poin. Kemenangan itu juga membuat mereka melesat ke posisi ketiga Liga 1 2023-2024.

Yoyok mengungkapkan kemenangan telak yang diraih itu akan menjadi bonus bagi para pemain. Terlebih, ini merupakan kemenangan di laga tandang.

"Kalau setiap kali kemenangan memang kita selalu beri bonus kepada para pemain," ungkap Yoyok seusai laga, Senin (14/8/2023).

"Apalagi kalau away (tandang) begini pasti kita guyur bonus untuk kemenangan supaya memberi motivasi," tambah pria asal Semarang itu.