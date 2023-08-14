Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024: Bekuk Singo Edan 1-0, The Phoenix Tempel Madura United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:54 WIB
Hasil Arema FC vs RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024: Bekuk Singo Edan 1-0, <i>The Phoenix</i> Tempel Madura United
RANS Nusantara FC menang 1-0 atas Arema FC di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@rans.nusantara)
A
A
A

GIANYAR - Berikut hasil Arema FC vs RANS Nusantara FC di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024, Senin (14/8/2023) malam WIB. Tim tamu berhasil menang 1-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, berkat gol tunggal Zidane Afandi (27').

Kemenangan itu melambungkan The Prestige Phoenix ke peringkat kedua klasemen Liga 1 2023-2024 dengan nilai 15, terpaut satu angka dengan Madura United di atas. Sementara itu, Arema kian merana di dasar klasemen.

Zidane Afandi mencetak gol untuk membawa RANS Nusantara memimpin 1-0 atas Arema FC (Foto: Instagram/@rans.nusantara)

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan saling bermain terbuka sejak dimulainya pertandingan. RANS Nusantara mendapat peluangnya disaat laga baru berjalan lima menit lewat tendangan Tavinho yang masih bisa ditangkap kiper Arema FC, Julian Schwarzer.

Sementara itu, Singo Edan bukan tanpa ancaman. Pasalnya, Dedik Setiawan cs juga beberapa kali mencoba untuk mendobrak kokohnya lini pertahanan yang dimiliki RANS. Hanya saja, kedua tim bermain cukup sengit sehingga belum ada gol yang tercipta hingga menit ke-20.

RANS sukses membuka keran golnya di menit ke-27 lewat tendangan bebas Zidane Afandi. Arema FC mencoba merespons gol tersebut, tetapi masih cukup kesulitan untuk membongkar solidnya pertahanan tim besutan Eduardo Almeida.

Hingga memasuki lima menit akhir, kedua kesebelasan masih terus bermain sengit. Singo Edan masih terus berupaya mencetak gol penyama kedudukan. Namun upaya mereka belum berbuah hasil. RANS unggul 1-0 atas Arema FC saat turun minum.

Halaman:
1 2
      
