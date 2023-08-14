Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Pemberani Persik Kediri yang Jadi Pembunuh Terbesar Pertama di Liga Indonesia

Hafid Fuad , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:02 WIB
Kisah Pemberani Persik Kediri yang Jadi Pembunuh Terbesar Pertama di Liga Indonesia
Kisah Persik Kediri menjadi pembunuh raksasa di Liga Indonesia patut dicermati (Foto: PSSI Jatim)
A
A
A

JAKARTA - Kisah pemberani Persik Kediri yang jadi pembunuh terbesar pertama di Liga Indonesia belum banyak yang tahu. Wajar karena hal tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Kisah legendaris Persik Kediri tersebut menandai prestasinya saat menjadi juara Liga Indonesia 2003. Apa yang dilakukan Macan Putih sangat luar biasa mengingat saat itu status mereka yang baru promosi dari kasta kedua.

Persik Kediri

Sebagai tim promosi, tentu saja Persik diremehkan. Namun seiring waktu, mereka justru sanggup jadi pembunuh raksasa pertama di Liga Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (14/8/2023), Persik memiliki sejarah panjang sejak berdiri pada 1950. Namun, hingga era 1990-an, Persik Kediri kalah bersinar dengan saudara mudanya, Persedikab Kabupaten Kediri.

Perubahan pun mulai dilakukan dengan merekrut mantan pelatih Tim Nasional PSSI Pra Piala Dunia (PPD) 1986, Sinyo Aliandoe. Dia dipercaya menangani klub dalam Kompetisi Divisi II periode 1999–2000.

Dampaknya para pemain Persik yang berasal dari Kediri dan sekitarnya mulai diperkenalkan dengan sistem sepak bola modern. Namun, dalam setahun, Sinyo pun pergi dan klub resmi ditangani mantan pemain Jaya Hartono yang sebelumnya menjadi asisten.

Persik Kediri ternyata mengalami perkembangan di dalam lapangan dan luar lapangan hingga akhirnya menjadi juara kasta kedua pada 2002. Macan Putih lantas promosi pada 2003.

Saat itu, Persik tidak diperhitungkan sama sekali, baik secara materi pemain hingga pelatih yang jelas kalah dengan tim lainnya. Dalam lima pertandingan awal, mereka juga tidak pernah menang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184861/bojan_hodak_prediksi_dewa_united_bangkit_di_super_league_2025_2026_okezone-Zb54_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Dewa United, Bojan Hodak Heran Banten Warriors Memble Musim Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/49/3167052/berikut_tiga_pelatih_top_yang_pernah_bikin_heboh_sepakbola_indonesia-ghFM_large.jpg
3 Pelatih Top yang Pernah Bikin Heboh Sepakbola Indonesia, Nomor 1 Sebut Rumput bak Makanan Hewan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/49/3166506/thom_haye_kemungkinan_baru_gabung_persib_bandung_kelar_membela_timnas_indonesia_pada_september_2025_persib-Xm46_large.jpg
Persib Bandung vs Borneo FC Ditunda, Thom Haye Latihan Bareng Maung Bandung Kelar Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/49/3158310/persija_jakarta_vs_arema_fc-3Mob_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Arema FC di Laga Uji Coba: Macan Kemayoran Terkam Singo Edan 3-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649173/indra-sjafri-skuad-timnas-indonesia-u22-sudah-matang-untuk-sea-games-2025-dbe.webp
Indra Sjafri: Skuad Timnas Indonesia U-22 Sudah Matang untuk SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/17/febriana_dwipuji_kusumaamallia_cahaya_pratiwi.jpg
PBSI Putuskan Dua Ganda Putri Jadi Andalan Indonesia di Olimpiade 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement