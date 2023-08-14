Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah David da Silva Menangis Usai Persib Bandung Dibantai Borneo FC

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |15:00 WIB
Kisah David da Silva Menangis Usai Persib Bandung Dibantai Borneo FC
David da Silva pernah menangis saat Persib Bandung kena bantai. (Foto: Instagram/@persib)
KISAH David da Silva menangis usai Persib Bandung dibantai Borneo FC akan diulas dalam artikel ini. Pasalnya, ternyata banyak yang tidak tahu bahwa striker andalan Persib Bandung, David Da Silva, pernah menangis setelah Persib dibantai.

Ya, momen ini terjadi di awal musim Liga 1 2022-2023. Kala itu, Persib Bandung yang masih ditukangi oleh Robert Rene Alberts mendapat hasil yang kurang baik pada tiga laga awal mereka.

David da Silva

Pada pertandingan pertama, Maung Bandung harus bermain imbang 2-2 dengan Bhayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti. Pada pertandingan berikutnya, Persib justru kalah telak dari tamunya, Madura United, dengan skor 1-3.

Alih-alih membaik di laga berikutnya, Persib justru dibantai habis oleh Borneo FC. Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, Pangeran Biru harus takluk dengan skor memalukan 1-4.

Persib sejatinya mampu unggul cepat melalui David Da Silva pada menit kesembilan. Sayangnya, delapan menit berselang, Pesut Etam mampu menyamakan kedudukan melalui pemain muda mereka, Fajar Faturrahman.

Setelah itu, Borneo FC justru berbalik unggul pada menit ke-23 melalui Terens Puhiri. Pada babak kedua, giliran Stefano Lilipaly dan Matheus Pato yang menenggelamkan Persib ke jurang kekalahan.

Akibat kekalahan memalukan itu, para pemain Persib seketika terkulai lemas di ruang ganti. Di sisi lain, David Da Silva sampai pergi ke kamar mandi dan menangis seorang diri. Momen David Da Silva menangis di kamar mandi usai Persib dibantai Borneo FC inipun viral di dunia maya.

Kendati demikian, David Da Silva telah menjelaskan kenapa dirinya sampai menangis kala itu. Pemain asal Brasil itu mengatakan bahwa pada saat itu, situasi skuad Persib sangatlah buruk.

"Dan setelah pertandingan berakhir, saya ingat, kami semua tidak terkendali," ujar David Da Silva, melansir dari channel Youtube Persib, Senin (14/8/2023).

"Saya menangis. Saya masih ingat karena situasi sangat buruk waktu itu," sambungnya.

