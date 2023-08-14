Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jauh-Jauh ke Madura Hanya untuk Lihat Penampilan Buruk Pemain Persija Jakarta, Thomas Doll: Lebih Baik Kami Tetap di Jakarta!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:26 WIB
Jauh-Jauh ke Madura Hanya untuk Lihat Penampilan Buruk Pemain Persija Jakarta, Thomas Doll: Lebih Baik Kami Tetap di Jakarta!
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

MADURA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll emosi lihat penampilan anak buahnya saat dikalahkan Madura United 0-2 pada Minggu 13 Agustus 2023 malam WIB kemarin. Pasalnya Doll tak melihat sikap para pemain seperti siap bertanding untuk laga di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur tersebut.

Doll mengaku amat kecewa. Saking marahnya, ia merasa seharusnya Persija tidak usah jauh-jauh datang ke Madura jika para pemain seperti tak siap bertanding.

Padahal, Doll melihat dari segi persiapan skuadnya sudah sangat baik. Namun, entah kenapa saat laga melawan Madura United dimulai, Persija tampil amat buruk.

Doll mengaku benar-benar kecewa karena menilai skuad Macan Kemayoran tidak siap untuk main hadapi Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United. Karena alasan itulah Thomas Doll menyebut bahwa lebih baik skuadnya menetap di Jakarta ketimbang bertolak ke Madura tapi menampilkan permainan yang buruk di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 tersebut.

Madura United vs Persija Jakarta

"Kami datang ke sini dengan kondisi yang baik, kami memiliki pertandingan yang baik sebelumnya, ini (kekalahan) tidak seharusnya terjadi," kata Thomas Doll dalam jumpa pers usai laga, dikutip Senin (14/8/2023).

"Jadi mengapa terbang ke sini? Dengan persiapan, dengan bus, penerbangan, hotel, dan kemudian bermain seperti ini. Lebih baik kami tetap ada di Jakarta," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
