Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Pantau Kondisi 3 Pemain Usai Ditahan Barito Putera 1-1

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:24 WIB
Persib Bandung Pantau Kondisi 3 Pemain Usai Ditahan Barito Putera 1-1
Dedi Kusnandar (11) disebut dokter tim Persib Bandung mengalami cedera hamstring (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung langsung memantau kondisi tiga pemainnya usai ditahan imbang Barito Putera 1-1 di laga pekan kedelapan Liga 1 2023-2024, Minggu 13 Agustus malam WIB. Sebab, tiga pemain itu disebut tengah mengalami cedera.

Ketiga pemain itu masing-masing adalah Rachmat Irianto, Dedi Kusnandar dan Teja Paku Alam. Ketiganya ditengarai mengalami cedera usai pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, tersebut.

Rachmat Irianto

Dokter tim Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani mengatakan, Rian -sapaan akrab Irianto- dan Dedi sama-sama mengalami cedera hamstring di kaki kirinya. Saat ini, kedua pemain dalam pemantauan tim kesehatan.

"Kita baru saja tadi pagi melakukan USG Muskuloskeletal dan hasilnya baru kita ketahui siang ini," kata dr. Rafi di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Senin (14/8/2023).

Dengan alasan ini, Rafi belum bisa memastikan kondisi detail dari kedua pemain itu. Namun, besar kemungkinan Rian dan Dado -sapaan akrab Dedi- bisa tampil pada laga kontra PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Minggu 20 Agustus 2023.

"Insya Allah pas lawan PSIS kita akan terapi terus agar pemulihannya lebih cepat," tegas dr. Rafi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649203/8-pemain-dicoret-dari-timnas-indonesia-u22-proyeksi-sea-games-2025-begini-penjelasan-indra-sjafri-apy.webp
8 Pemain Dicoret dari Timnas Indonesia U-22 Proyeksi SEA Games 2025, Begini Penjelasan Indra Sjafri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/10/dean_james.jpg
Dean James Dapat Rapor Buruk saat Go Ahead Eagles Digulung Stuttgart 0-4 di Liga Europa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement