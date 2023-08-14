Persib Bandung Pantau Kondisi 3 Pemain Usai Ditahan Barito Putera 1-1

BANDUNG - Persib Bandung langsung memantau kondisi tiga pemainnya usai ditahan imbang Barito Putera 1-1 di laga pekan kedelapan Liga 1 2023-2024, Minggu 13 Agustus malam WIB. Sebab, tiga pemain itu disebut tengah mengalami cedera.

Ketiga pemain itu masing-masing adalah Rachmat Irianto, Dedi Kusnandar dan Teja Paku Alam. Ketiganya ditengarai mengalami cedera usai pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, tersebut.

Dokter tim Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani mengatakan, Rian -sapaan akrab Irianto- dan Dedi sama-sama mengalami cedera hamstring di kaki kirinya. Saat ini, kedua pemain dalam pemantauan tim kesehatan.

"Kita baru saja tadi pagi melakukan USG Muskuloskeletal dan hasilnya baru kita ketahui siang ini," kata dr. Rafi di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Senin (14/8/2023).

Dengan alasan ini, Rafi belum bisa memastikan kondisi detail dari kedua pemain itu. Namun, besar kemungkinan Rian dan Dado -sapaan akrab Dedi- bisa tampil pada laga kontra PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Minggu 20 Agustus 2023.

"Insya Allah pas lawan PSIS kita akan terapi terus agar pemulihannya lebih cepat," tegas dr. Rafi.